Γερμανία: Συνελήφθη Ιρανός μετά τη φονική επίθεση σε φεστιβάλ Pride – Πιθανός συνεργός του 21χρονου φερόμενου ως δράστη

Σημαντικές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη χθεσινοβραδινή (25/7/2026) τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο, με στόχο πολίτες που...

Σημαντικές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη χθεσινοβραδινή (25/7/2026) τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο, με στόχο πολίτες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Οδού Christopher, αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά τη σύλληψη ενός Ιρανού, ο οποίος, σύμφωνα με τον ειδικό του δικτύου ARD για θέματα τρομοκρατίας, Χόλγκερ Σμιτ, ενδέχεται να ήταν ο συνεπιβάτης στο όχημα του Αμπντούλ Μπαλούτ, κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης εφόδου.Η σύλληψη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχών ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος του. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου, Φλόριαν Νατ, οι έρευνες κινούνται πλέον ανοιχτά προς την κατεύθυνση ύπαρξης δικτύου συνεργών.«Έχουμε ανακρίνει αρκετά άτομα σε σχέση με όλο αυτό το περιστατικό, μερικά από τα οποία τα έχουμε θέσει υπό κράτηση. Πρέπει ωστόσο να διαπιστώσουμε συγκεκριμένους λόγους υποψίας εναντίον τους και εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός 48 ωρών, θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα άτομα ελεύθερα», διευκρίνισε ο κ. Νατ.Παράλληλα, μετέφερε ένα ενθαρρυντικό νέο από το μέτωπο των νοσοκομείων, διαβεβαιώνοντας, «πως κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή του».