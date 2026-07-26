Μάχη με τις φλόγες σε Ισπανία και Γαλλία: «Η σημαντικότερη φωτιά στην ιστορία της χώρας»

Η πυρκαγιά της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι «η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε σήμερα η υπου...

Η πυρκαγιά της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι «η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Αχέσεν.«Σε ό,τι αφορά την Άβιλα, μιλάμε για τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας», είπε η υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ναβαλκαρνέρο, κοντά στη Μαδρίτη.Περίπου 75.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω των πύρινων μετώπων που μαίνονται στα περίχωρα της Μαδρίτης και σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας, καθώς και στη Βαλένθια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία βρίσκεται πλέον σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό, ενώ οι τοπικές Αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους εκκένωσης της πόλης, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθείΣυνολικά, σχεδόν 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται.Περίποου 220.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες του στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, καθώς η φωτιά πλησιάζει την πόλη, γνωστή για τους αμπελώνες της.Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά την διάρκεια της νύχτας και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα γης.Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζενάβ, δήλωσε ότι η φωτιά απέχει πλέον περίπου 15 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. «Η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σημεία εισόδου της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, έκανε λόγο για μια κατάσταση που παραμένει «εξαιρετικά δύσκολη», ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν στο αστικό κέντρο.Στην περιοχή του Μπορντό, που είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της, είναι «πολύ πιθανό» να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση.Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Άλλες πυρκαγιές έχουν κάψει πολλά στρέμματα στις περιοχές Var και στην Κορσική.