ΤΩΡΑ... ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι! Διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους

Σε διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών ...



Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου, στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.



Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτη βαλίτσα.