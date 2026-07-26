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Θεσσαλονίκη: Οδηγός φορτηγού κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του στην Κεντρική Λαχαναγορά – Τού άρπαξαν 32.000 ευρώ

Ιουλίου 26, 2026

  Οδηγός από τη Βουλγαρία κατήγγειλε ληστεία τα ξημερώματα στην περιοχή της Κεντρικής Λαχαναγοράς, στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε στους αστυνομ...

 



Οδηγός από τη Βουλγαρία κατήγγειλε ληστεία τα ξημερώματα στην περιοχή της Κεντρικής Λαχαναγοράς, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, στις 4.30 τα ξημερώματα δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα, τα οποία με τη χρήση βίας, του απέσπασαν 32.000 ευρώ, το κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα.

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής.

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