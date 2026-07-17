Οι «Patriot» παραμένουν στην Κάρπαθο μέχρι νεωτέρας... Αλλά το που θα βρίσκονται δεν θα το αποφασίσει κανένας κυρ Παντελής καμιά κυρα Μάρω...

Οι "πάτριοτ" μεταφέρθηκαν στην Κάρπαθο με την έναρξη των εχθροπραξιών στα στενά του Ορμούζ και τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά π...





Οι "πάτριοτ" μεταφέρθηκαν στην Κάρπαθο με την έναρξη των εχθροπραξιών στα στενά του Ορμούζ και τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά πάντων του Ιραν, συμπεριλαμβανομένων και των εδαφών της Κύπρου ασχέτως αν στοχοποιούνταν οι βρετανικές βάσεις.

Η μεταφορά της μονάδας στο νησί πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τον εξοπλισμό να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα.

Αυτονόητο είναι πως από το σημείο εκείνο παρέχουν υψηλότερη προστασία και στις Αμερικανικές βάσεις της Σούδας κι αυτό είναι κατανοητό και τηρουμένων των συνθηκών αποδεκτό.

Η μονάδα των "πάτριοτ" προς το παρόν παραμένει ανεπτυγμένη στην Κάρπαθο κι ας σκούζουν οι τούρκοι.

Όμως οι "πάτριοτ" στην Κάρπαθο από κάπου μεταφέρθηκαν. Και η παραμονή τους εκεί πέραν της σημερινής διαμορφωμένης πραγματικότητας δεν είναι πανάκεια.

Η συγκεκριμένη συστοιχία Patriot αποτελούσε μέρος της κεντρικής αντιαεροπορικής «ομπρέλας» που προστατεύει τον ελληνικό εναέριο χώρο της ηπειρωτικής χώρας.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τις συστοιχίες Patriot οργανωμένες στην 350η Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ), η οποία εδρεύει στη Σέδες της Θεσσαλονίκης και διατηρεί Μοίρες σε στρατηγικά σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας (όπως στην Αττική και τη Σκύρο).

Το που θα πρέπει να βρίσκονται οι "πάτριοτ" είναι συνδυασμός του χώρου που αλληλοκαλύπτουν, της σπουδαιότητας των χώρων υπεράσπισης αλλά και της ευαλωτότητας του σημείου τοποθέτησης τους.

Δεν χρησιμοποιώ στρατιωτική ορολογία για να καταλάβει και ο κυρ Παντελής και η κυρά Μάρω, τι θέλω να πώ... Και θέλω να πω πως εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να αποφασίσω που θα πρέπει να βρίσκονται οι "πάτριοτ" και σίγουρα δεν μπορούν να έχουν άποψη ο κυρ Παντελής και η κυρά Μάρω.

Η Στρατιωτική λογική, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το εθνικό σχέδιο αεράμυνας, λένε πως οι Patriot πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε τοποθεσίες που εξασφαλίζουν «άμυνα περιοχής» (μακρού πλήγματος) και όχι απλή προστασία σημείου.

Αν πρέπει λοιπόν να μείνουν στην Κάρπαθο ας μείνουν στην Κάρπαθο.

Αν πρέπει όμως να επανέλθουν στα αρχικά σημεία τοποθέτησης τους όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ας γίνει έτσι. Γιατί πρέπει να βρίσκονται εκεί που χρησιμεύουν περισσότερο και όχι εκεί που γουστάρει ο εγωισμός μας ή εκεί που δεν γουστάρουν οι τούρκοι...

Αλλά εκεί που η Στρατιωτική μας ηγεσία αποφασίζει. Κι αν επανέλθουν δεν θα είναι οπισθοχώρηση...

Σάββας Ε. Χατζηπαρασκευάς - STOXOS.GR