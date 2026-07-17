Marfin: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αποστολέα του ανώνυμου email – Στο «μικροσκόπιο» τα βίντεο ντοκουμέντα

Νέα στοιχεία σχετικά με τη φονική επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010, που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους, φέρνει στο φως η αστυν...



Η ταυτοποίηση των τριών υπόπτων



Για τον πρώτο 42χρονο, γνωστό με το προσωνύμιο «Ψηλός», οι πραγματογνώμονες εξέτασαν το ακάλυπτο τμήμα του προσώπου, τον σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο με χαρακτηριστικές φθορές, τη μύτη, το περίγραμμα του προσώπου, ένα σημάδι στο μέτωπο και το χαρακτηριστικό σακίδιο.



Για τον δεύτερο 42χρονο, που φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο στην ομάδα, αξιολογήθηκαν ο ιδιαίτερος σωματότυπος, ο τρόπος βάδισης, τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε και το σακίδιό του, το οποίο εμφανίζεται και σε παλαιότερες φωτογραφίες.



Όσον αφορά την 46χρονη, η οποία συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα, οι αρχές εστίασαν σε μια χαρακτηριστική ξανθιά κοτσίδα που προεξείχε από την κουκούλα της, καθώς και στην τσάντα που κρατούσε κατά την αποχώρησή της από την οδό Σταδίου.



Συνεχίζονται οι έρευνες



Οι δύο 42χρονοι παραμένουν κρατούμενοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου, όπου θα κρατηθούν σε κελιά αυξημένης ασφαλείας.



Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ατόμου που απέστειλε το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Το e-mail αυτό οδήγησε στην επανεκκίνηση της έρευνας για μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Νέα στοιχεία σχετικά με τη φονική επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010, που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους, φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Οι αρχές επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου e-mail, το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία για την επανενεργοποίηση της υπόθεσης. Παράλληλα, αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών από τα πέντε φερόμενα μέλη της ομάδας που συμμετείχε στην επίθεση.Βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε από το ΕΡΤnews καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Στο υλικό διακρίνεται ομάδα πέντε ατόμων, εκ των οποίων τρεις εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο εσωτερικό του κτιρίου.Αμέσως μετά την επίθεση επικρατεί πανικός, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν το υποκατάστημα και τους εργαζομένους να αναζητούν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής. Ακολουθούν οι τραγικές στιγμές, όταν εγκλωβισμένοι υπάλληλοι βγαίνουν στα μπαλκόνια του πρώτου ορόφου προσπαθώντας να αναπνεύσουν.Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρείται η τεχνική έκθεση 117 σελίδων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι ειδικοί συνέκριναν φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από την ημέρα της επίθεσης με προσωπικές φωτογραφίες υπόπτων από την περίοδο 2008-2010. Οι φωτογραφίες είχαν εντοπιστεί σε φορητό υπολογιστή που κατασχέθηκε σε αποθήκη στο Κουκάκι, στο πλαίσιο άλλης αντιτρομοκρατικής έρευνας.Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι εξέτασαν βιομετρικά χαρακτηριστικά, σωματότυπο, κινήσεις και επιμέρους μορφολογικά στοιχεία.Τα χαρακτηριστικά σακίδια ως κρίσιμο στοιχείοΙδιαίτερη σημασία δόθηκε σε δύο χαρακτηριστικά σακίδια που εμφανίζονται τόσο στις εικόνες από την ημέρα της επίθεσης όσο και σε προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές στην Ικαρία το 2009.Το ένα από αυτά έφερε ένα κόκκινο έμβλημα πανκ συγκροτήματος, ζωγραφισμένο στο χέρι — στοιχείο που, σύμφωνα με την έρευνα, αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα για την ταυτοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων.