Το φημισμένο ελληνικό λευκό μάρμαρο -Πώς γινόταν η εξόρυξη, πώς το σμίλευαν οι αρχαίοι

Το μάρμαρο, λιτό, απέριττο, καθαρό, ολόλευκο, ήταν στενά συνδεδεμένο με τις κοινωνικές, θρησκευτικές και οικονομικές εκδηλώσεις της ζωής τ...

Το μάρμαρο, λιτό, απέριττο, καθαρό, ολόλευκο, ήταν στενά συνδεδεμένο με τις κοινωνικές, θρησκευτικές και οικονομικές εκδηλώσεις της ζωής των Ελλήνων από την προϊστορική περίοδο.Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολύ καλά τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του. Έτσι μπορούσαν να εκφράσουν την αρμονία και τις αναλογίες στην αρχιτεκτονική και στη γλυπτική.Απαιτούσε όμως υψηλή τεχνική, και οι Έλληνες γλύπτες, όπως ο Φειδίας, ο Ικτίνος, ο Πραξιτέλης, ο Πολύκλειτος και ο Λύσιππος, έμειναν στην ιστορία, γιατί συνδέθηκαν με τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που διαμόρφωσαν τον Δυτικό πολιτισμό.