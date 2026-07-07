Η Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας …Σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1912

Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 17 Ιουλίου του 1912, όταν κάτοικοι της Ικαρίας, εκμεταλλευόμενοι τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο και την εμφανέστατη π...

Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 17 Ιουλίου του 1912, όταν κάτοικοι της Ικαρίας, εκμεταλλευόμενοι τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο και την εμφανέστατη παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξεγέρθηκαν για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ιταλικής κατάληψης του νησιού.Η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1521. Όταν η Ιταλία κατέκτησε τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού Πολέμου τον Απρίλιο του 1912, η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού της Ικαρίας φοβόταν ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην ιταλική αποικιακή αυτοκρατορία.Ένοπλοι επαναστάτες και πλήθος κατοίκων οπλισμένων με γεωργικά εργαλεία συγκρούστηκαν με τις οθωμανικές δυνάμεις στον Εύδηλο και τον Άγιο Κήρυκο. Οι απώλειες των Ικαριωτών ήταν ελάχιστες και οι Τούρκοι παραδόθηκαν γρήγορα. Οι εξεγερμένοι κάτοικοι συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αριθμούσε 30 άνδρες.Η Ικαρία κηρύχθηκε ανεξάρτητη. Το κράτος που ιδρύθηκε μετά την Ικαριακή Επανάσταση ονομάστηκε Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας. Στην «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» εντάχθηκαν σύντομα και οι γειτονικοί Φούρνοι.Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε ενημερωθεί για τις προθέσεις των Ικαριωτών, δεν ενσωμάτωσε το νησί στην ελληνική επικράτεια, επειδή φοβόταν πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εκείνο τον καιρό δεν το επιθυμούσε.Την διοίκηση του νέου μικρού κράτους της Ικαρίας ανέλαβε εννεαμελής προσωρινή κυβέρνηση με πρόεδρο τον γιατρό Ιωάννη Μαλαχία τον άνθρωπο που είχε ηγηθεί της εξέγερσης.