Τι θα διάλεγαν οι κλέφτες; Τουρκικής καταγωγής ο νέος υπουργός Πολιτισμού στα Σκόπια... Πρώτη επίσκεψη τούρκος πρέσβης!

Στην φωτογραφία ο Σκοπιανότουρκος υπουργός με τα μακριά μαλλιά κι απέναντι του με το μουστάκι ο τούρκος πρέσβης στα Σκόπια ο οποίος ήταν κ...
Στην φωτογραφία ο Σκοπιανότουρκος υπουργός με τα μακριά μαλλιά κι απέναντι του με το μουστάκι ο τούρκος πρέσβης στα Σκόπια ο οποίος ήταν και ο πρώτος που τον επισκέφτηκε
Δεν πρέπει να έχουμε καμιά αμφιβολία για την πολιτική που θα ακολουθήσει και τα μάτια μας δεκατέσσερα γιατί ο τύπος παίρνει γραμμή από την Άγκυρα και θα αποδειχθεί Σκοπιανότερος των Σλάβων κλεφτών της ιστορίας μας
Νέος υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση του Χριστιάν Μίτσκοσκι στα Σκόπια διορίστηκε ο Σεντάτ Σουλεϊμανί.
Ο Σουλεϊμανί οκλήρωσε τις γλωσσικές του σπουδές στην Τουρκία. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Uludağ, κατείχε προηγουμένως τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού μεταξύ 2020 και 2021.
Ο Σουλεϊμάνι, γεννημένος στο Τέτοβο το 1975, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το βιογραφικό του που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα τόσο στα Σκόπια όσο και στην Τουρκία.
Ήταν ο ιδρυτής του Συνδέσμου Καλκάν και συμμετείχε ενεργά στον Σύνδεσμο Νέας Ζωής.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της βουλής, αναμένεται να απομακρυνθεί από τη θέση του Υφυπουργού και να διοριστεί Υπουργός.
Πρώτη επίσκεψη από τον πρέσβη της Τουρκίας
Ο Τούρκος Πρέσβης στα Σκόπια, Φατίχ Ουλουσόι, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον νεοδιορισθέντα Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Σεντάτ Σουλεϊμανί.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γιουνούς Εμρέ στα Σκόπια και ο Πολιτιστικός Ακόλουθος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκαν η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και πιθανά κοινά έργα σε αυτούς τους τομείς.
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