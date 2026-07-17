Τι θα διάλεγαν οι κλέφτες; Τουρκικής καταγωγής ο νέος υπουργός Πολιτισμού στα Σκόπια... Πρώτη επίσκεψη τούρκος πρέσβης!

Στην φωτογραφία ο Σκοπιανότουρκος υπουργός με τα μακριά μαλλιά κι απέναντι του με το μουστάκι ο τούρκος πρέσβης στα Σκόπια ο οποίος ήταν κ...

Στην φωτογραφία ο Σκοπιανότουρκος υπουργός με τα μακριά μαλλιά κι απέναντι του με το μουστάκι ο τούρκος πρέσβης στα Σκόπια ο οποίος ήταν και ο πρώτος που τον επισκέφτηκε





Δεν πρέπει να έχουμε καμιά αμφιβολία για την πολιτική που θα ακολουθήσει και τα μάτια μας δεκατέσσερα γιατί ο τύπος παίρνει γραμμή από την Άγκυρα και θα αποδειχθεί Σκοπιανότερος των Σλάβων κλεφτών της ιστορίας μας





