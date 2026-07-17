Με τον «Κανάρη» σε Μεσόγειο και Ατλαντικό οι νέοι Θαλασσοκράτορες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων!

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, παρέστη στην τελετή απόπλου του ετήσιου Θερινού Ε...





Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, παρέστη στην τελετή απόπλου του ετήσιου Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου (ΘΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) που πραγματοποιήθηκε στην Ακτή Ξαβέρη στον Πειραιά.Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, o Διοικητής ΣΝΔ Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ, καθώς και συγγενείς και φίλοι των Ναυτικών Δοκίμων.Στο ΘΕΠ συμμετέχουν η Φρεγάτα (ΦΓ) ΚΑΝΑΡΗΣ και το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, τα οποία προγραμματίζεται να καταπλεύσουν σε λιμένες της Μεσογείου και του Ατλαντικού.Σκοπός του ΘΕΠ είναι η εν πλω εκπαίδευση, η απόκτηση ναυτικής εμπειρίας και τέχνης από τους Ναυτικούς Δόκιμους, η επίδειξη Σημαίας και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού στους λιμένες κατάπλου.