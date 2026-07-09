Η NASA αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO, ο επικεφαλής της αναγνωρίζει ότι «υπάρχει ζωή παντού»

Νέα συζήτηση γύρω από το μυστήριο των Αγνώστων Αντικειμένων (ΑΤΙΑ/UFO) προκαλούν δηλώσεις του επικεφαλής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, ο οπο...



Σε συνέντευξή του στο podcast του Τζακ Γκόρντον, ο διοικητής της NASA ανέφερε ότι υπάρχουν δεδομένα από παρατηρήσεις τα οποία παραμένουν ανεξήγητα, χωρίς ωστόσο να ισχυριστεί ότι αποτελούν απόδειξη εξωγήινης παρουσίας.



«Έχουμε καταγράψει εικόνες και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ προοδευτικός. Με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε από αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Άιζακμαν πρόσθεσε ότι θεωρεί πιθανό η ανθρωπότητα να οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως η ζωή στο Σύμπαν είναι πολύ πιο συνηθισμένη από όσο πιστεύουμε σήμερα.



«Υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε», ανέφερε.



«Δεν έχω δει αποδείξεις για συντετριμμένα UFO ή εξωγήινους»Παρά τις δηλώσεις του για τα ανεξήγητα φαινόμενα, ο επικεφαλής της NASA ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει στην κατοχή της συντρίμμια εξωγήινων σκαφών ή βιολογικά δείγματα από εξωγήινους.



Η NASA έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν διαθέτει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή, ενώ τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Πεντάγωνο έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα φυσικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινων επισκέψεων στη Γη.



Ωστόσο, ο Άιζακμαν σημείωσε ότι η απάντηση για την ύπαρξη ζωής μπορεί να βρίσκεται ήδη σε δείγματα που παραμένουν στον Άρη.



«Έχουμε δείγματα στον Άρη αυτή τη στιγμή. Αν τα φέρουμε πίσω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποδείξουν κάποια στιγμή τουλάχιστον μικροβιακή ζωή στον Άρη», είπε.

Νέα συζήτηση γύρω από το μυστήριο των Αγνώστων Αντικειμένων (ΑΤΙΑ/UFO) προκαλούν δηλώσεις του επικεφαλής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, ο οποίος υποστήριξε ότι η διαστημική υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων που δεν μπορούν μέχρι σήμερα να εξηγηθούν με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα.