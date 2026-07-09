Πολεμική Αεροπορία: Ελληνική εταιρία προτείνει εγχώριας σχεδίασης μη-επανδρωμένο πυροσβεστικό αεροσκάφος

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι την 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντησ...









Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με το αυτόνομο μη-επανδρωμένο αμφίβιο αεροσκάφος αεροπυρόσβεσης μεγάλης χωρητικότητας Quencher, το οποίο σχεδιάζει η εταιρεία.





Σύμφωνα με την εταιρία, το Quencher προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως μηδενικό ρίσκο ασφαλείας προσωπικού (είναι μη-επανδρωμένο), ικανότητα επιχειρήσεων ημέρα και νύχτα, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ικανότητα επιχειρήσεων σε σμήνος και αποδοτικότητα, καθώς μπορεί να συλλέξει 5.000 λίτρα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα από λίμνες, ποτάμια ή θάλασσα.





Επίσης, ως αμφίβιο, μπορεί να επιχειρεί σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές.