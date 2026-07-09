Πολεμική Αεροπορία: Ελληνική εταιρία προτείνει εγχώριας σχεδίασης μη-επανδρωμένο πυροσβεστικό αεροσκάφος

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι την 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντησ...
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι την 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση εκπροσώπου της εταιρείας Marcos Aerospace με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με το αυτόνομο μη-επανδρωμένο αμφίβιο αεροσκάφος αεροπυρόσβεσης μεγάλης χωρητικότητας Quencher, το οποίο σχεδιάζει η εταιρεία.
Σύμφωνα με την εταιρία, το Quencher προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως μηδενικό ρίσκο ασφαλείας προσωπικού (είναι μη-επανδρωμένο), ικανότητα επιχειρήσεων ημέρα και νύχτα, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ικανότητα επιχειρήσεων σε σμήνος και αποδοτικότητα, καθώς μπορεί να συλλέξει 5.000 λίτρα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα από λίμνες, ποτάμια ή θάλασσα.
Επίσης, ως αμφίβιο, μπορεί να επιχειρεί σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές.
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