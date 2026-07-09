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Τώρα... Εκρήξεις στο νότιο Ιράν αλλά οι αμερικάνοι λένε πως δεν χτύπησαν αυτοί!

Ιουλίου 09, 2026

  Για τρεις νέες εκρήξεις στο Ιράν κάνει λόγο το ιρανικό πρακτορείο Mehr News. Όπως αναφέρει ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Κοναράκ, ...

 



Για τρεις νέες εκρήξεις στο Ιράν κάνει λόγο το ιρανικό πρακτορείο Mehr News.

Όπως αναφέρει ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Κοναράκ, και στην επαρχία Μπουσέρ στο νότιο Ιράν.

Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες σχετικά με την αιτία των εκρήξεων ή την έκταση τυχόν ζημιών.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNNi ότι ο αμερικανικός στρατός δεν διεξάγει επί του παρόντος επιδρομές.

Το Κοναράκ είναι μια στρατηγική πόλη-λιμάνι στις ακτές Μακράν στην επαρχία Σιστάν και Μπαλουχεστάν του Ιράν, στη δυτική ακτή του Κόλπου του Ομάν.

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