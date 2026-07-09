Οι Ελληνικές «Οχιές»... Viper: Ποιο είναι το ελληνικό F-16 που κυριαρχεί στο Αιγαίο - Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα

Το F-16 Viper - σαν και αυτό που έπαθε τεχνικό πρόβλημα και προσγειώθηκε σήμερα στην Ζάκυνθο -δεν είναι απλώς ένα «καλύτερο» F-16. Είναι...



Τα υπόλοιπα συστήματα της διαμόρφωσης Viper



Πέρα από το ραντάρ, η αναβάθμιση περιλαμβάνει:

Νέο υπολογιστή αποστολής (mission computer) με σύγχρονη, ανοιχτή αρχιτεκτονική λογισμικού που επιτρέπει γρήγορη ενσωμάτωση νέων όπλων και απειλών

Ζεύξη δεδομένων Link 16 για ανταλλαγή τακτικής εικόνας σε πραγματικό χρόνο με άλλα αεροσκάφη και μονάδες

Ενισχυμένο cockpit με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης

Ψηφιακό δέκτη προειδοποίησης ραντάρ (DRWR) πλήρως ενσωματωμένο με το APG-83 Σε ό,τι αφορά την αυτοπροστασία, το υπάρχον σύστημα ASPIS II της Raytheon, που εξοπλίζει τα Block 52+/52+ Advanced, θεωρείται πλέον ανεπαρκές λόγω αναλογικής φιλοσοφίας ασύμβατης με το ψηφιακό APG-83. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αξιολογεί δύο υποψήφια συστήματα νέας γενιάς:το AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield της L3Harris, σχεδιασμένο εξ αρχής για το Viper,

και το AN/ALQ-257 IVEWS της Northrop Grumman - το οποίο έχει ήδη επιλέξει η Τουρκική Αεροπορία για τα δικά της F-16. Και τα δύο υπόσχονται πλήρη συμβατότητα με το ραντάρ AESA χωρίς αλληλοπαρεμβολές φάσματος.



Κόστος και σταθμοί του προγράμματος



Η διακρατική συμφωνία (FMS) υπογράφηκε το 2018 και τέθηκε σε ισχύ στις 30 Απριλίου του ίδιου έτους, με την ελληνική πλευρά να καταβάλλει, χωρίς τόκους, 1.528.115.956 δολάρια για την αναβάθμιση αρχικά 84 αεροσκαφών Block 52+ και Block 52+ Advanced.



Στις 17 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η παρθενική πτήση του πρώτου αναβαθμισμένου αεροσκάφους, με σειριακό αριθμό «005», σηματοδοτώντας το πρώτο ορόσημο του προγράμματος. Έως τον Μάιο του 2026 είχαν παραδοθεί 52 αναβαθμισμένα Viper, με ολοκλήρωση προγραμματισμένη έως το 2027. Τον Απρίλιο του 2026 η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 50ό αναβαθμισμένο F-16 Viper.





Ένα F-16 Block 52+ (Peace Xenia III) που έγινε Viper έχει κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο περίπου $37,5 εκατ. (αγορά) + $18,2 εκατ. (αναβάθμιση) που φέρνει δηλαδή 55-56 εκατ. δολάρια συνολικά. Σε ό,τι αφορά την αυτοπροστασία, το υπάρχον σύστημα ASPIS II της Raytheon, που εξοπλίζει τα Block 52+/52+ Advanced, θεωρείται πλέον ανεπαρκές λόγω αναλογικής φιλοσοφίας ασύμβατης με το ψηφιακό APG-83. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αξιολογεί δύο υποψήφια συστήματα νέας γενιάς:το AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield της L3Harris, σχεδιασμένο εξ αρχής για το Viper,και το AN/ALQ-257 IVEWS της Northrop Grumman - το οποίο έχει ήδη επιλέξει η Τουρκική Αεροπορία για τα δικά της F-16. Και τα δύο υπόσχονται πλήρη συμβατότητα με το ραντάρ AESA χωρίς αλληλοπαρεμβολές φάσματος.Η διακρατική συμφωνία (FMS) υπογράφηκε το 2018 και τέθηκε σε ισχύ στις 30 Απριλίου του ίδιου έτους, με την ελληνική πλευρά να καταβάλλει, χωρίς τόκους, 1.528.115.956 δολάρια για την αναβάθμιση αρχικά 84 αεροσκαφών Block 52+ και Block 52+ Advanced.Στις 17 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η παρθενική πτήση του πρώτου αναβαθμισμένου αεροσκάφους, με σειριακό αριθμό «005», σηματοδοτώντας το πρώτο ορόσημο του προγράμματος. Έως τον Μάιο του 2026 είχαν παραδοθεί 52 αναβαθμισμένα Viper, με ολοκλήρωση προγραμματισμένη έως το 2027. Τον Απρίλιο του 2026 η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 50ό αναβαθμισμένο F-16 Viper.Ένα F-16 Block 52+ (Peace Xenia III) που έγινε Viper έχει κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο περίπου $37,5 εκατ. (αγορά) + $18,2 εκατ. (αναβάθμιση) που φέρνει δηλαδή 55-56 εκατ. δολάρια συνολικά.



Ενώ ένα F-16 Block 52+ Advanced (Peace Xenia IV) που έγινε Viper: $66 εκατ. (αγορά) + $18,2 εκατ. (αναβάθμιση) που φέρνει το κόστος στα $84-85 εκατ. συνολικά.



Ο ρόλος του στον αέρα



Το Viper λειτουργεί ως πολλαπλού ρόλου πλατφόρμα αεράμυνας και επίγειας υποστήριξης, με έμφαση στην αναχαίτιση πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Η ικανότητά του να μοιράζεται δεδομένα μέσω Link 16 με Rafale και F-35 το καθιστά κομβικό κρίκο σε ένα δίκτυο αισθητήρων που δίνει στην Πολεμική Αεροπορία εικόνα του πεδίου μάχης σε πραγματικό χρόνο.



Με 82 αναβαθμισμένα Viper να προστίθενται στα 24 Rafale που ήδη πετούν με ραντάρ AESA, η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει σύντομα πάνω από 100 αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας - αριθμό που αλλάζει τους συσχετισμούς στο Αιγαίο, όσο η Άγκυρα περιμένει ακόμα το πράσινο φως του αμερικανικού Κογκρέσου για τα δικά της F-16 Block 70/72.

Το F-16 Viper - σαν και αυτό που έπαθε τεχνικό πρόβλημα και προσγειώθηκε σήμερα στην Ζάκυνθο -δεν είναι απλώς ένα «καλύτερο» F-16. Είναι ουσιαστικά νέο αεροσκάφος κάτω από το γνωστό στους ελληνικούς ουρανούς κέλυφος, το οποίο μετατρέπει τα ελληνικά Block 52+ στα πιο προηγμένα F-16 της Ευρώπης. Το πρόγραμμα τρέχει αδιάλειπτα στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στην Τανάγρα, υπό τη στενή τεχνική καθοδήγηση ομάδων της Lockheed Martin.Η αναβάθμιση στην έκδοση Viper μετατρέπει τα αεροσκάφη σε μαχητικά 4.5 γενιάς με πρωτοποριακά συστήματα αεροναυτιλίας και ηλεκτρονικού πολέμου.Το βασικότερο σημείο του εκσυγχρονισμού είναι το ραντάρ AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR), τεχνολογίας AESA (Active Electronically Scanned Array), κατασκευής Northrop Grumman.Αντί για τη μηχανική κίνηση κεραίας που χρησιμοποιούσαν τα παλαιότερα APG-68, το SABR κατευθύνει ηλεκτρονικά τη δέσμη μέσω εκατοντάδων μικρών μονάδων εκπομπής-λήψης, σχεδόν ακαριαία. Βασίζεται στην ίδια οικογένεια τεχνολογίας με το APG-77 του F-22 Raptor και το APG-81 του F-35, με τη Northrop Grumman να αναφέρει περίπου 95% ομοιότητα αρχιτεκτονικής με το ραντάρ του F-35.Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το APG-83 εντοπίζει στόχους σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 160 έως και πάνω από 200 χιλιόμετρα, ανάλογα με ύψος, συνθήκες και μέγεθος στόχου - οι ακριβείς επιχειρησιακές επιδόσεις παραμένουν διαβαθμισμένες. Το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί δεκάδες στόχους ταυτόχρονα, να χαρτογραφεί το έδαφος με ανάλυση τύπου SAR (Synthetic Aperture Radar) για πλήγματα παντός καιρού, και να εκτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση αέρος και προετοιμασία πλήγματος εδάφους.