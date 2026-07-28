Όταν ελληνικό Mirage 2005 γλέντησε Τούρκο πιλότο στο Αιγαίο – Ακούστε τι έλεγε ο Τούρκος

Στο παρακάτω βίντεο βλέπετε τον Τούρκο πιλότο να προσπαθεί να... κλειδώσει το ελληνικό Mirage 2005 αλλά μάταια. Το συγκεκριμένο παλαιό...

Στο παρακάτω βίντεο βλέπετε τον Τούρκο πιλότο να προσπαθεί να... κλειδώσει το ελληνικό Mirage 2005 αλλά μάταια.Το συγκεκριμένο παλαιό βίντεο έχει γίνει Viral στο Tik Tok και είναι… ενδεικτικό του τι συμβαίνει στο Αιγαίο κατά τις αερομαχίες Ελλήνων πιλότων με τους Τούρκους.Τα Mirage 2005 είναι ο… φόβος και το τρόμος των Τούρκων στο Αιγαίο και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τον λόγο.Στο παρακάτω βίντεο βλέπετε τον Τούρκο πιλότο να προσπαθεί να… κλειδώσει το ελληνικό Mirage 2005 αλλά μάταια.Ο Τούρκος πιλότος σε… απόγνωση λέει στο κέντρο πως δεν μπορεί να το δει ενώ όταν τον βλέπει δεν μπορεί να τον κλειδώσει.Τελικά μετά από πολλές προσπάθειες και με έκδηλη την αγωνία του, ανακοινώνει πως μένει από καύσιμα και πρέπει να φύγει.