Δεν ξεχνάμε ποια είναι η τουρκία... Η ΜΙΤ έδινε Μη Επανδρωμένα στο Ισλαμικό Κράτος...!!!

Oύτε περασμένα, ούτε ξεχασμένα... Επαναφέρουμε ένα δημοσίευμα 8 χρόνια πριν μέρες που είναι και που νομίζουν κάποιοι ότι η τουρκία θα αλλ...
Oύτε περασμένα, ούτε ξεχασμένα... Επαναφέρουμε ένα δημοσίευμα 8 χρόνια πριν μέρες που είναι και που νομίζουν κάποιοι ότι η τουρκία θα αλλάξει επειδή έτσι το νομίζει ο Τραμπ ο οποίος φαίνεται να ξεχνάει... Μεταφέρουμε από τον Φεβρουάριο του 2018!
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων σε εταιρία που έχει έδρα το Κετσίορεν της Άγκυρας, με την δικαιολογία πως πουλούσε ΜΕΑ στην ISIS.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων σε εταιρία που έχει έδρα το Κετσίορεν της Άγκυρας, με την δικαιολογία πως πουλούσε ΜΕΑ στην ISIS.
H εταιρία ιδρύθηκε το 2015 με αρχικό κεφάλαιο 500.000 λιρών και η ιστοσελίδα της έχει ονομασία Warriorgears που σημαίνει ¨Εξοπλισμός πολεμιστή¨.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων σε τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Τούρκος πολίτης, με το αιτιολογικό πως βοήθησαν την τρομοκρατική οργάνωση ISIS.
Στην απόφαση αναφέρεται πως η εταιρία Επαγγελματικά Ηλεκτρονικά από την ίδρυση της το 2015 ως τώρα διασφάλιζε ΜΕΑ για την ISIS.
Σύμφωνα με την είδηση στην Χουριέτ, η εταιρία Επαγγελματικά Ηλεκτρονικά που φέρεται να είναι εταιρία προπέτασμα της ΜΙΤ, προμήθευσε στην ISIS, μόνο στο πρώτο μισό του 2016, εξοπλισμό αξίας 500.000 $.
Σύμφωνα με το εμπορικό μητρώο, η εταιρία Επαγγελματικά Ηλεκτρονικά ΕΠΕ, έχει έδρα το Κετσίορεν και ως μόνος υπεύθυνος αναφέρεται ο διευθυντής ονόματι Γιουνούς Εμρέ Σακάρια.
Στην απόφαση αναφέρεται πως η εταιρία Επαγγελματικά Ηλεκτρονικά από την ίδρυση της το 2015 ως τώρα διασφάλιζε ΜΕΑ για την ISIS.
Σύμφωνα με την είδηση στην Χουριέτ, η εταιρία Επαγγελματικά Ηλεκτρονικά που φέρεται να είναι εταιρία προπέτασμα της ΜΙΤ, προμήθευσε στην ISIS, μόνο στο πρώτο μισό του 2016, εξοπλισμό αξίας 500.000 $.
Σύμφωνα με το εμπορικό μητρώο, η εταιρία Επαγγελματικά Ηλεκτρονικά ΕΠΕ, έχει έδρα το Κετσίορεν και ως μόνος υπεύθυνος αναφέρεται ο διευθυντής ονόματι Γιουνούς Εμρέ Σακάρια.
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