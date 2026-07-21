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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Βίντεο με τον 21χρονο ισλαμιστή να ορκίζεται πίστη στο «Ισλαμικό Κράτος» και να αναλαμβάνει την ευθύνη της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου βρέθηκε στο κινητό του

Ιουλίου 28, 2026

   Σε βίντεο που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνό του, ο Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναν...

  



Σε βίντεο που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνό του, ο Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher το περασμένο Σάββατο στο Βερολίνο, εμφανίζεται να αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης του και να ορκίζεται -μιλώντας αραβικά- πίστη στην οργάνωση του «Ισλαμικού Κράτους».

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι στο περιοδικό Der Spiegel τη σχετική πληροφορία που είχε μεταδώσει νωρίτερα η εφημερίδα BILD.

Το τηλέφωνο του 21χρονου Λιβανέζου είχε εντοπιστεί μέσα στο βαν που οδήγησε ο δράστης εναντίον του πλήθους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ της ανταποκρίτριας Φ. Καραβίτη
Βερολίνο, Γερμανία

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