Τα πυροβόλα όπλα των Βυζαντινών… Πρώιμα «τυφέκια» και «κανόνια»





Το πότε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πυροβόλα όπλα δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πυροβόλα χρησιμοποιήθηκαν το 1390 στην εμφύλια σύγκρουση Ιωάννης Ε και Ιωάννης Ζ Παλαιολόγου.Προφανώς τα πυροβόλα και τα πρώιμα τυφέκια έφτασαν στο Βυζάντιο από τη Δύση, πιθανότατα μέσω των Βενετών και των Γενουατών. Οι πληροφορίες είναι πολύ περισσότερες για την χρήση των όπλων αυτών κατά την έσχατη πολιορκία της Πόλης. Ο αυτόπτης μάρτυρας της πολιορκίας, ο Έλληνας καρδινάλιος Λεονάρδος ο Χίος, αναφέρει πως οι Βυζαντινοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα πυροβόλα τους αποτελεσματικά καθώς δεν είχαν επαρκή πυρίτιδα και βλήματα.Ο ίδιος αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα πυροβόλα δεν μπορούσαν πάλι να χρησιμοποιηθούν διότι η ισχυρή τους ανάκρουση έσειε τα τείχη. Την αυτή μαρτυρία παραθέτει και ο Χαλκοκονδύλης και προσθέτει ότι τα βυζαντινά πυροβόλα έβαλλαν βλήματα βάρους 41 περίπου κιλών. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.grhttps://www.history-point.gr/ta-pyrovola-opla-ton-vyzantinon-proima-quot-tyfekia-quot-kai-quot-kanonia-quot