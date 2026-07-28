Σύλληψη Αιγύπτιου με χειροβομβίδα: Στο στόχαστρο του ελληνικού FBI ο άνδρας με το τατουάζ

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της προ ημερών σύλληψης 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή τ...

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της προ ημερών σύλληψης 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Ελληνικής Αστυνομίας.Μάλιστα σύμφωνα ο άνδρας παρακολουθούνταν εδώ και καιρό, καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να προχωρούσε σε χτύπημα σε στόχο που σχετιζόταν με σπίτι πρώην εισαγγελικού λειτουργού και συγκεκριμένα του Ισίδωρου Ντογιάκου, ο οποίος φέρεται μάλιστα να είχε προειδοποιηθεί από την Αστυνομία.Σύμφωνα με πληροφορίες τo ελληνικό FBI αναζητά τον άνδρα με το τατουάζ, που επισκεφτηκε τον 27χρονο στο σπιτι του στη Γλυφάδα πριν παραδώσει εκείνος τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο.Οι αρχές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν ήταν αυτό το πρόσωπο, που προμήθευσε τη χειροβομβίδα. Εκτος απο τον άνδρα με το τατουάζ η ασφαλεια αναζητά και τον 27χρονο, ο οποίος εξαφανίστηκε λίγες ώρες αφότου παρέδωσε τη χειροβομβίδα.Μάλιστα αμέσως μετά την παράδοση έκλεισε όλους τους λογαριασμους του στα social media, αλλά και το κινητό του τηλεφωνο.