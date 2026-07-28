«Και την Κωνσταντινούπολη θα την πάρουμε»... Η Προφητεία του Αγίου Παϊσίου για την αρρώστια που θα αποδεκατίσει την Τουρκία













Και την Κωνσταντινούπολη θα την πάρουμε . Θα μας την δώσουν δηλαδή. Όχι από καλοσύνη ή από δικαιοσύνη . ΟΧΙ . Αλλά θα οικονομήσει ο Θεός νάρθουν έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων, ώστε να τους βολεύει ναχουμε εμείς την Πόλη . Και την Καππαδοκία θα την πάρουμεΤον κοίταξα με απορία.– Και την Καππαδοκία γέροντα ; ρώτησα .– Έ!…Θα είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα εκεί που θα μπορεί να πηγαίνει όποιος θέλει, οπότε θα είναι σαν να την έχουμε.Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι σηκώνουν πάλι κεφάλι . Οι Αμερικάνοι σου λέει , τι γίνεται εδώ ; Θα μας βοηθήσουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι .– Καλά Γέροντα , οι Τούρκοι είναι δέκα εκατομμύρια στην Πόλη….και θα μας την δώσουν, πως θα μπορέσουμε να τους ελέγξουμε ;– Θα τους περάσουν απέναντι, από την άλλη μεριά . Ο λογισμός μου λέει (το τόνισε ο «λογισμός») ότι θα τον κάνουν έτσι για τα νερά….Να είναι διεθνή…. Μετά θα πέσει και χολέρα στην Τουρκία και θα γίνει μεγάλο κακό. Θα πεθάνουν πάρα πολλοί. Το έχει πει και ο Άγιος Αρσένιος αυτό. Είχε γράψει ένα τετράδιο με προφητείες …σου το έχω δείξει;– Ναι , γέροντα .– …μετά είναι και το ένα τρίτο που θα γίνουν χριστιανοί .Ο Πατήρ Παΐσιος μου είπε , Σελ: 7776.Μας έφερε ο γέροντας ένα τετράδιο που είχε γραμμένες κάτι προφητείες του Αγίου Αρσενίου του Χατζηεφεντή . Εκεί μέσα ο Άγιος προφήτευε τα γεγονότα του 1923 και έλεγε ότι θα ξαναγυρίσουν εκεί στην πατρίδα πάλι οι Έλληνες.– Ο Γέροντας είπε ότι εκτός που θα κάνουν κράτος οι Κούρδοι και οι Αρμένιοι , θα πέσει και χολέρα στην Τουρκία και θα αποδεκατισθούν από την αρρώστια οι Τούρκοι.Ο Πατήρ Παΐσιος μου είπε , Σελ: 7983. Η ΕΟΚ είναι το κράτος του Ισραήλ…Λίγα είναι τα ψωμιά της …150. – Γέροντα σήμερα υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, δισεκατομμύρια που δεν γνωρίζουν τον Χριστό και τόσοι λίγοι αυτοί που τον γνωρίζουν, τι θα γίνει ;– Θα γίνουν πράγματα , που θα συγκλονιστούν τα έθνη. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία αλλά θεία επέμβαση. Θα ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάποιον να τους μιλήσει για τον Χριστό. Θα σε τραβούν από το χέρι. Έλα δω, κάτσε να μου πεις για τον Χριστό.