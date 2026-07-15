Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Marfin

Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνουν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Marfin, καθώς μετά τις απολογίες τους...



Οι κατηγορούμενοι, που προφυλακίστηκαν με απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, παρέμειναν το βράδυ στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στις φυλακές. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα η οποία έδρασε την ημέρα της φονικής επίθεσης.



Την ίδια στιγμή, η 46χρονη γυναίκα που θεωρείται το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου για τον εμπρησμό της τράπεζας, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.



Αναφερόμενη στην εξέλιξη αυτή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε: «Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε επειδή υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών θα επιστρέψει στη χώρα μας γρήγορα για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».



Η μαρτυρία και τα καρέ του δημοσιογράφου για τους 3 της Marfin204 καρέ μέσα σε ελάχιστα λεπτά, την ώρα που η ομάδα των 5 κουκουλοφόρων πυρπολούσε την Marfin. Είναι όσα απαθανάτισε με τη φωτογραφική του μηχανή ένας δημοσιογράφος ο οποίος τη στιγμή της φονικής, εμπρηστικής επίθεσης βρισκόταν στην οδό Σταδίου και ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου για να μην εισπνεύσει τα χημικά από τα επεισόδια.



Σε έξι από αυτές τις εικόνες οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν αριθμήσει τα μέλη της ομάδας των 12. Οι πέντε αποκόπηκαν και πραγματοποίησαν την επίθεση αφήνοντας πίσω τρεις εργαζόμενους νεκρούς.



Ο δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στην Marfin, Ηλίας Προβόπουλος, διατήρησε αυτό το υλικό και το παρέδωσε στις Αρχές τρεις φορές.



Μέχρι πρόσφατα οι φωτογραφίες δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως προς την ταυτοποίηση των δραστών γιατί δεν ήταν καθαρές.



Μετά το ανώνυμο email που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατονόμαζε τους πέντε δράστες του εμπρησμού αλλά και την έρευνα που ακολούθησε οι ερευνητές της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλυσαν το συγκεκριμένο υλικό.

Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνουν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Marfin, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι δύο άνδρες αναμένεται να μεταφερθούν στα σωφρονιστικά καταστήματα Ναυπλίου και Μαλανδρίνου.Το αντιπαρέβαλαν με τις φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που είχαν βρεθεί στο laptop, στην αποθήκη, στο Κουκάκι, και κατάφεραν να οδηγηθούν στα ίχνη τους.