«Ανακωχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια»!!! Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος στέλνει το μήνυμα από το μέτωπο το 1913...

Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. ...

Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος.Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «ανακωχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια!».