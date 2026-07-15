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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Ανακωχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια»!!! Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος στέλνει το μήνυμα από το μέτωπο το 1913...

Ιουλίου 15, 2026

Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. ...


Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος.






Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «ανακωχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια!».




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