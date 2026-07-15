Η Μοσάντ «τρελαίνει» το Ιράν: «Ποιος από αυτούς;» είναι πράκτορας του Ισραήλ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια επιθετική επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου από το Ισραήλ, με στόχο την αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώ...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια επιθετική επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου από το Ισραήλ, με στόχο την αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος εκ των έσω.Μέσα από μια εξαιρετικά προκλητική ανάρτηση στον επίσημο περσικό λογαριασμό της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, Μοσάντ, άφησε σαφείς αιχμές ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Τεχεράνης λειτουργούν ως διπλοί πράκτορες της Ιερουσαλήμ.Το κυνήγι κατασκόπων στην Τεχεράνη: Η Ισραηλινή Μοσάντ δημοσιεύει αινιγματική εικόνα στοχεύοντας κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους ως διπλούς πράκτορεςΜια αινιγματική ανάρτηση από την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών στον επίσημο λογαριασμό της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην περσική γλώσσα προκάλεσε σοκ στην Τεχεράνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πολλοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ενδέχεται να εργάζονται ως μυστικοί πράκτορες για την Ιερουσαλήμ.Μια δραματική εκστρατεία ψυχολογικού πολέμου εκτυλίχθηκε στο διαδίκτυο, μετά από εκρηκτικές αναφορές ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών προσπάθησαν να στρατολογήσουν τον πρώην Ιρανό Πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.Η ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας, Μοσάντ, δημοσίευσε μια άκρως προκλητική εικόνα στον επίσημο περσικό λογαριασμό της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αμφισβητώντας άμεσα την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Η αινιγματική αυτή κίνηση ενέτεινε τον συνεχιζόμενο σκιώδη πόλεμο μεταξύ των δύο περιφερειακών αντιπάλων.Η προκλητική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης περιείχε το απλό, περιπαικτικό ερώτημα «Ποιος από αυτούς;», δίπλα σε μια συνθετική εικόνα τεσσάρων από τις πιο ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες του Ιράν.Η φωτογραφία απεικόνιζε τον Αχμαντινετζάντ, τον νυν Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ.Κάθε ηγέτης είχε υποστεί ψηφιακή επεξεργασία ώστε να εμφανίζεται ένα μπλε σύμβολο του Άστρου του Δαβίδ στα χέρια του, ενώ φορούσαν ακουστικά σαν να δέχονταν ενεργές οδηγίες από τους χειριστές τους.Αυτό το ψηφιακό ψυχολογικό πλήγμα σημειώθηκε ακριβώς 24 ώρες αφότου μεγάλα αμερικανικά έντυπα ανέφεραν ότι ο Αχμαντινετζάντ είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.Σύμφωνα με εκείνες τις αρχικές αναφορές, οι ιρανικές μονάδες αντικατασκοπείας συνέλαβαν τον πρώην ηγέτη μετά την ανακάλυψη μυστικών επικοινωνιών μεταξύ του ίδιου και ισραηλινών πρακτόρων πληροφοριών.Η φήμη για μια τέτοια υψηλού επιπέδου παραβίαση της ασφάλειας προκάλεσε κλυδωνισμούς στο πολιτικό κατεστημένο της Τεχεράνης.Σε μια προφανή προσπάθεια να προβάλει μια εικόνα κανονικότητας και να διαλύσει τις φήμες, ο Αχμαντινετζάντ πραγματοποίησε μια ξαφνική δημόσια εμφάνιση σε μια κρατική εκδήλωση υψηλού προφίλ.Τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης κατέγραψαν τον πρώην πρόεδρο να παρίσταται σε μνημόσυνο για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο τέμενος του Ιμάμ Χομεϊνί στην πρωτεύουσα.Η παρουσία του στη σεμνή τελετή διέψευσε τις εκτιμήσεις των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ότι κρατούνταν σε απομόνωση από τις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας.Η συνεχιζόμενη μάχη των υπηρεσιών πληροφοριών αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου περιφερειακού πολέμου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εξαρθρώνει εχθρικά δίκτυα που συνδέονται με την Τεχεράνη.Από την εξουδετέρωση δυνάμεων δι’ αντιπροσώπων έως την εκτέλεση πληγμάτων ακριβείας κατά ανώτερων διοικητών, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αποδείξει επανειλημμένα τη βαθιά διείσδυσή τους στους ιρανικούς μηχανισμούς ασφαλείας.Η τελευταία αινιγματική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φαίνεται σχεδιασμένη να σπείρει βαθιά παράνοια στο εσωτερικό του καθεστώτος, αναγκάζοντας τους ηγέτες να υποπτεύονται τους στενότερους συνεργάτες τους για κατασκοπεία.