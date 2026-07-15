Οι μαρτυρίες των Κυπρίων που έζησαν από τα βασανιστήρια των Βρετανών σοκάρουν: Έτσι μας βίαζαν και μας βασάνιζαν









Τις μαρτυρίες των Κυπρίων αγωνιστών που έζησαν φριχτές στιγμές βασανιστηρίων στα χέρια Βρετανών τη δεκαετία του '50 φέρνει στη δημοσίοτητα η Daily Mail επικαλούμενη στοιχεία της δικογραφίας της υπόθεσης που εξετάζεται από τα βρετανικά δικαστήρια, με την επόμενη ακροαματική διαδικασία να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο.Στη δικογραφία περιλαμβάνεται η μαρτυρία της γυναίκας που παρουσιάζεται ως κυρία ΧΥ η οποία είναι τώρα στα 70 της και τότε τη θεώρησαν ύποπτη για μέλος της ΕΟΚΑ. Η ίδια περιγράφει πώς μέλη της "τουρκοκυπριακής αστυνομίας" την άρπαξαν από το σπίτη της το 1956 με εντολή του Βρετανού αξιωματικού Geoffrey Leach. Στη συνέχεια περιγράφεται πώς οδηγήθηκε σε μια δασική περιοχή, πώς χτυπήθηκε και πώς βιάστηκε.Η ίδια λέει ότι μετά από όλα αυτά μεταφέρθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα, βασανίστηκε με τους ανακριτές της να την πετάνε ο ένας στον άλλο σαν μπάλα πριν να λιποθυμίσει ενώ κάποια στιγμή της πέρασαν στο λαιμό και ένα βρόχο τον οποίο έσφιξαν. Το 1960 η κυπριακή κυβέρνηση της κατέβαλε αποζημίωση για την ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων που της προκάλεσαν οι αλεπάλληλοι βιασμοί.Ο 83χρονος Χρήστος Κωνσταντίνου περιγράψει πώς σε μια από τις τρεις περιπτώσεις σύλληψής του μεταφέρθηκε σε μια βρετανική βαάση όπου εκεί εδάρη με γροθιές. Όπως λέει στη συνέχεια τον έγδυσαν μέχρι τη μέση και τον «μαστίγωσαν» με μια μεταλική αλυσίδα από ένα μέλος της ανακριτικής ομάδας και δύο Gordon Highlanders.Στον 79χρονο Χρήστο Σωκράτους οι Βρετανοί επιφύλασσαν το βασανιστήριο της όρθας στάσης καθώς τον υποχρέωσαν για τέσσερις ώρες να μείνει όρθιος με τα πόδια και τα χέρια του ανοιχτά. Ο κ. Σωκράτους έμεινε 28 ημέρες κρατούμενος και υποστηρίζει ότι είδε και άλλους νέους τότε άνδρες να σύρονται και να βασανίζονται.Είχαν προηγηθεί οι μαρτυρίες του 79χρονου σήμερα Βρετανού πρώην στρατιώτη Τζέιμι Έικιν για βασανιστήρια που αντιλήφθηκε μια ημέρα του Οκτωβρίου του 1958 όταν και ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.