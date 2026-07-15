Λατινοπούλου-Άργος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, τάσσεται στο πλευρό των αστυνομικών που πυροβόλησαν πισώπλατα και σκότωσαν τον 20χρονο Θοδωρή στο Άργος υποστηρί...

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, τάσσεται στο πλευρό των αστυνομικών που πυροβόλησαν πισώπλατα και σκότωσαν τον 20χρονο Θοδωρή στο Άργος υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος.Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (15/7) στο Mega, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών και υποστήριξε πως «όλα έγιναν στο πλαίσιο του καθήκοντος».Της ίδιας άποψης είναι και ο δήμαρχος του Άργους, Ιωάννης Μαλτέζος, αλλά και ο προκάτοχός του, Δημήτρης Καμπόσος. Μάλιστα, ο νυν δήμαρχος δεν δίστασε να ψέξει τη μητέρα του νεκρού παιδιού γιατί «το άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο και να οδηγεί», ενώ βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, είπε χαρακτηριστικά: «Ένας αστυνομικός που μπαίνει στα σώματα ασφαλείας αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει το ακούσατε;Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν απειλούνται όταν πήγε να τους εμβολίσει;Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής;Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκη να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τις ζωές τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα», είπε συγκεκριμένα η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».Πρόσθεσε δε πως «προφανώς και είναι απαράδεκτη η προφυλάκιση (...) Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του να είναι μονίμως απολογούμενος και μάλιστα προφυλακιστέος».