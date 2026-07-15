Χώστα του Μπίμπι... Ο Νετανιάχου θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ το Σάββατο 18/07, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο 18/07, δήλωσε την Τετάρτη 15/07 στο Reu...

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο 18/07, δήλωσε την Τετάρτη 15/07 στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.Ο Νετανιάχου επιθυμεί να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν αυτό θα καταστεί εφικτό, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε την Τρίτη 14/07 να καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν σε περίπτωση που αυτό εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον της χώρας του.«Θα το πω στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ήσυχα αν μας επιτεθείτε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέδριο στην Ντιμόνα.«Οι μέρες που κάποιος μας χτυπούσε και εμείς δεν ανταποδίδαμε με ένα αποφασιστικό πλήγμα έχουν περάσει», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλήγματα θα είναι ισχυρότερα από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με τον βασικό σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, νωρίτερα φέτος.«Μην υπολογίζετε σε μια επανάληψη», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις προηγούμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.«Διότι δεν θα πρόκειται για επανάληψη, και εκείνο ήταν ήδη αρκετά ισχυρό. Αυτό θα είναι ένα διαφορετικό γεγονός, πολύ πιο ισχυρό».Η απειλή του Νετανιάχου διατυπώθηκε εν μέσω νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν.