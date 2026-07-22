ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!! Mαύρη ημέρα για την Πυροσβεστική - Σαν σήμερα 4 Πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας









22 Ιουλίου 1998 - Η πυρκαγιά που εξελίχθηκε σε τραγωδίαΌλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της 22ας Ιουλίου 1998, όταν κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαύρας στην Ηλιούπολη Αττικής ξέσπασε πυρκαγιά.Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα από τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους.Μέσα σε λίγη ώρα δημιουργούνται μέτωπα στην Άνω Ηλιούπολη, στον Προφήτη Ηλία και στον Καρέα.Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 100 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 5 αεροσκάφη.Την ίδια ώρα, στην περιοχή του Καρέα, κάτω από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, γράφεται η πραγματική τραγωδία.Τρεις πυροσβέστες και ένας εθελοντής εγκλωβίζονται σε μια πευκόφυτη περιοχή, όταν ο άνεμος άλλαξε ξαφνικά πορεία στρέφοντας τις φλόγες προς το μέρος τους.Οι τρεις πυροσβέστες εντοπίζονται αγκαλιασμένοι και λίγο πιο μακριά ο εθελοντής. Όλοι τους ήταν ολοκληρωτικά καμμένοι. Το ίδιο και το όχημά τους.Οι άτυχοι Πυροσβέστες είναι :Αρχιπυροσβέστης (4713) Μαλούκος ΔημήτριοςΓεννήθηκε το 1951 στο Γαρδίκι Φθιώτιδος. Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το Νοέμβριο του 1975, ήταν έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Υπηρέτησε στις Υπηρεσίες Λαυρίου, Θηβών και Αθηνών.Αρχιπυροσβέστης (6861) Μαυραειδής ΘεμιστοκλήςΓεννήθηκε το 1957 στην Άμφισσα. Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα τον Οκτώβριο του 1981, ήταν έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Υπηρέτησε στις Υπηρεσίες Άμφισσας, Οινοφύτων και Αθηνών.Πυροσβέστης (10032) Διαβολής ΑλέξανδροςΓεννήθηκε το 1972 στο Αιγάλεω Αττικής. Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το Δεκέμβριο του 1996, ήταν άγαμος και υπηρετούσε στην Δ.Π.Υ. Αθηνών.Εθελοντής Πυροσβέστης Καραμολέγκος Δημήτριος, 20 ετώνΑνήκε στην Εθελοντική Δασοπροστασία του Δήμου Καισαριανής από το 1995.