Οι Ουκρανοί χτύπησαν ξανά με drones τον ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries

Νέα επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων της Ουκρανίας έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορ...



Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.



Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.



Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week.



«Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram.



Ο κ. Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.



Ukrainian drones hit a Wildberries logistics center in the Stavropol Krai region of Russia a few hours ago.



The fire brigade has arrived on the scene and are trying to save the building.



It looks like they won’t make it.



ΚλείσιμοΑπό την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.



Το Σάββατο, επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις. Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026 «Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram.Ο κ. Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.Ukrainian drones hit a Wildberries logistics center in the Stavropol Krai region of Russia a few hours ago.The fire brigade has arrived on the scene and are trying to save the building.It looks like they won’t make it. pic.twitter.com/vW6KtdAmMo — Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026 ΚλείσιμοΑπό την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.Το Σάββατο, επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις.

Νέα επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων της Ουκρανίας έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, μερικές ημέρες έπειτα από πολύνεκρες επιθέσεις, το σαββατοκύριακο, που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία.