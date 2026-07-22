Ξέρουν ότι ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ... Αυτός είναι ο λόγος που οι τούρκοι έχουν πρωτεύουσα την Άγκυρα και όχι την Κωνσταντινούπολη!





















Τι φοβούνται και τι λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι!Το ελληνικό έθνος ακούραστα περιμένει επί αιώνες την επανελληνοποίηση της Κωνσταντινουπόλεως. Οι ελληνικές προφητείες είναι γνωστές. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το ότι υπάρχει τουρκική προφητεία που συμφωνεί με τις ελληνικές!Οι Τούρκοι βεβαίως, γνωρίζουν ότι ο πρόγονός τους Γκρίζος Λύκος υπήρξε βορείως της σημερινής Μογγολίας και ανατολικά της λίμνης Τενγκίζ (Βαϊκάλης). Από εκεί ήρθαν, και γνωρίζουν ότι τα εδάφη τα οποία κατέχουν τώρα δεν είναι δικά τους και τρέμουν την «κακιά ώρα», όταν θα αναγκαστούν να τα εγκαταλείψουν και να επιστρέψουν στη γη τους.Για την Κωνσταντινούπολη έχουν προφητεία, που κυκλοφορεί ιδιαίτερα μεταξύ τους, που λέει ότι «η Κωνσταντινούπολη θα ανακτηθεί από το βασιλικό γένος των Ρωμαίων». Η Κωνσταντινούπολη θα ξαναπαρθεί από τους Έλληνες! Η πληροφορία αυτή είναι γραμμένη στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλοπούλου με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολις ελληνική επί 2577 έτη» που εκδόθηκε το 1920.«Ρωμιούς» μας αποκαλούσαν οι Τούρκοι, που προέρχεται από το «Ρωμαίους», καθόσον η Κωνσταντινούπολις αποκαλείτο αρχικά Νέα Ρώμη. Ιδιαίτερα τιμητικό και κολακευτικό είναι το ότι οι Τούρκοι μάς αποκαλούν «βασιλικό γένος» και έχουν δίκαιο, διότι «βασιλεύοντες» είχαν χαρακτηρίσει τους Έλληνες οι Παλαιολόγοι. Η ιστορία έχει ως παρακάτω. Κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο, την περίοδο της δυναστείας των Παλαιολόγων, η αυτοκρατορία εκτεινόταν κυρίως στη σημερινή Ελλάδα και Μικρά Ασία.Η σημαία της είχε πορφυρό χρώμα με χρυσό ισοσκελή ελληνικό σταυρό και τα τέσσερα βήτα (πυρέκβολα), ένα σε κάθε πορφυρό τετράγωνο. Τα τέσσερα βήτα σήμαιναν, Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων. Δηλαδή ο Έλλην Παλαιολόγος είναι Βασιλεύς όλων των Βασιλέων, δηλαδή ο πλανητάρχης της εποχής, που βασιλεύει σε βασιλεύοντες. Δηλαδή οι κάτοικοι του βυζαντίου, κυρίως Έλληνες, ήταν βασιλεύοντες στη γη, σε σχέση με τους άλλους λαούς και χώρες.Αναφορικά με την τουρκική προφητεία, ο συγγραφέας Ε. Γιαννόπουλος, το 1970, αναφέρει ότι ο Μουσταφά Κεμάλ, ο «πατέρας των Τούρκων» (αυτό σημαίνει Ατατούρκ), κατεχόταν από τον φόβο της πραγματοποίησης της τουρκικής προφητείας και επειδή ήταν προβλεπτικός, μετέφερε την πρωτεύουσα στην Άγκυρα στις 13 Οκτωβρίου 1923 ώστε να είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας εκτός της «μπούκας του κανονιού» των Ελλήνων.Αυτό είναι ένα γεγονός που φανερώνει την επίδραση της προφητείας στους Τούρκους. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό γεγονός που δείχνει το πόσο υπολογίζουν οι Τούρκοι την προφητεία είναι το εξής. Οι πλέον ευσεβείς Τούρκοι μουσουλμάνοι της Κωνσταντινουπόλεως αφήνουν εντολή στα παιδιά τους, όταν πεθάνουν να τους θάψουν στο Σκούταρι (Ουσκουντάρ, Üsküdar), το οποίο είναι η αρχαία Χρυσούπολις και βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινουπόλεως, απέναντι ακριβώς από τον Κεράτιο κόλπο. Αυτό το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι η ασιατική πλευρά της Τουρκίας θα παραμείνει τουρκική...Ό,τι είπαν λοιπόν οι φωτισμένοι άγιοι της ορθοδοξίας για την Κωνσταντινούπολη, το ίδιο λένε και οι Τούρκοι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο...