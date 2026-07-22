«Χάνουμε την Ανατολική Μεσόγειο... Οι Έλληνες πιλότοι φεύγουν για ΗΠΑ να φέρουν τα F-35» Υστερία στην τουρκία και αντίστροφη μέτρηση!

Οι τούρκοι τρομοκρατημένοι ομολογούν πως χάνουν το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο από τον συνδυασμό δυνάμεων Ελλάδος Ισραήλ και οι άλλο...





Στην ίδια τουρκία που προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι αεροσκαφών 5ης γενιάς αλλά δεν τα καταφέρνει...



Η Ελλάδα προετοιμάζεται για αεροσκάφη 5ηες γενιάς F-35 γράφει η εφημερίδα birlikgazetesi.org, και αυτό το γεγονός προκαλεί τρόμο στην Άγκυρα, για την απόλυτη εναέρια κυριαρχία που θα απολαμβάνει η χώρα μας από το 2029 και μετά.



Σε συνδυασμό με τις πτήσεις ελληνικών και ισραηλινών F-35 σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, οι Τούρκοι τρελαίνονται στην κυριολεξία, αφού θα χάσουν πλήρως την διάσταση του αέρα και τα σχέδια τους θα πάνε πολύ πίσω.



Ενώ οι πρώτοι οκτώ Έλληνες πιλότοι αναμένεται να μεταβούν στις ΗΠΑ για εκπαίδευση, η πιθανότητα παράδοσης του πρώτου αεροσκάφους το 2029 αναδιατάσσει την στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο.



Η τουρκόφωνη εφημερίδα γράφει ότι η Αθήνα ετοιμάζεται να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς stealth, τα F-35, στην δύναμη της.



Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει επίσημα για τη μετάβαση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σε μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35.



Οι ελληνικές αρχές δηλώνουν ότι έχει ξεκινήσει μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις του προγράμματος. Η εκπαίδευση Ελλήνων πιλότων στις ΗΠΑ, ο εκσυγχρονισμός της 117ης Αεροπορικής Βάσης στην Ανδραβίδα και η πιθανότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παράδοσης αποτελούν το περίγραμμα ενός σχεδίου που θα μεταμορφώσει ριζικά την αεροπορία της Αθήνας. Πρώτο Βήμα: Εκπαίδευση στις ΗΠΑ το 2027



Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευση σε F-35 στις ΗΠΑ το 2027.



Στο πλαίσιο του σχεδίου, οκτώ πιλότοι και μια εξειδικευμένη τεχνική ομάδα από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα σταλούν στις ΗΠΑ.



Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των τυποποιημένων διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα F-35. Τα αεροσκάφη θα παραμείνουν αρχικά σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ πριν από την τελική παράδοση.



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης, αυτά τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν από κοινού από Έλληνες πιλότους, προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πιλότους της Lockheed Martin.



Τα πρώτα F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 2029.



Η παραγωγή ελληνικών F-35 αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027 στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Ενώ τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να πετάξουν υπό το ελληνικό έμβλημα το 2028, το προηγούμενο σχέδιο ήταν η παράδοση ολόκληρης της πρώτης παρτίδας των οκτώ αεροσκαφών το 2030.



Ωστόσο, η Αθήνα εξετάζει ένα εναλλακτικό σενάριο, που αφορά την παράδοση της πρώτης παρτίδας των οκτώ αεροσκαφών σε δύο φάσεις των τεσσάρων συν τέσσερα.



Εάν γίνει δεκτό αυτό το σενάριο, τα πρώτα τέσσερα ελληνικά F-35 θα μπορούσαν να προσγειωθούν στην 117η Αεροπορική Βάση στην Ανδραβίδα το 2029.



Η Αεροπορική Βάση της Ανδραβίδας θα γίνει κανονικό «Φρούριο».



Η πιο κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της παράδοσης είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής στην Ανδραβίδα και η λήψη της απαραίτητης πιστοποίησης ασφαλείας από τις αρχές των ΗΠΑ.



Σχεδιάζεται ένας ολοκληρωμένος μετασχηματισμός για την 117η Αεροπορική Βάση, η οποία θα είναι η μόνιμη κύρια βάση για τα F-35.



Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων συντήρησης, καταφυγίων ειδικά σχεδιασμένων για αεροσκάφη stealth, προηγμένων συστημάτων κυβερνοασφάλειας, χώρων διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών και υπόστεγων αφιερωμένων στη συντήρηση των επιστρώσεων χαμηλής ορατότητας (stealth) του αεροσκάφους.



Το F-35 δεν είναι απλώς ένα μαχητικό αεροσκάφος, είναι ένα «ιπτάμενο αρχηγείο».



Η ένταξη των F-35 στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία σημαίνει κάτι περισσότερο από την απλή απόκτηση νέων αεροσκαφών για την Ελλάδα. Αντιπροσωπεύει επίσης μια μετάβαση στην εποχή των «δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων».



Χάρη στους προηγμένους αισθητήρες και τις δυνατότητες σύντηξης δεδομένων, το F-35 μετατρέπεται σε ένα αεροπορικό κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Λόγω των δυνατοτήτων stealth, το αεροσκάφος μπορεί να διεισδύσει σε περιοχές με πυκνή εχθρική αεράμυνα και να μεταδώσει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε άλλα στοιχεία.



Τα F-35 θα επιχειρούν μέσω του συστήματος Link 16.



Με μαχητικά αεροσκάφη Rafale και F-16 Viper,



Με τις νέες φρεγάτες FDI του Ναυτικού,



Με συστήματα αεράμυνας Patriot,



Με αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου Erieye, θα δημιουργήσει ένα κοινό επιχειρησιακό δίκτυο εργαζόμενο σε ολοκλήρωση.



Το τρίγωνο Άγκυρας, Ουάσινγκτον και Ανατολικής Μεσογείου



Το πρόγραμμα συμπίπτει με μια περίοδο κλιμάκωσης της γεωπολιτικής δραστηριότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ανανεωμένων συζητήσεων για τα F-35 μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας.



Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των σημαντικότερων αμυντικών προγραμμάτων της Δύσης, τόνισε ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού των F-35 και των F-16 Viper συνεχίζεται με αποφασιστικότητα.



Η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι ο συνδυασμός των F-35 με Rafale, F-16 Viper και νέες φρεγάτες θα προσφέρει στρατηγική αποτροπή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καταλήγει το άρθρο.