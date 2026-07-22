Νέα ταύτιση του Τσίπρα δια της Κουφονικολάκου με τον Ερντογάν και την τουρκία.. «Θα συλλαμβάναμε τον Νεντανιάχου»

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, όπου απάντησε σε ενδιαφέροντα ...



Αρχικά σε ερώτημα γιατί να ψηφίσει κανείς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη η κυρία Κουφονικολάκου μιλώντας στην εκπομπή «Evening Report» του One Channel σημείωσε:



«Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η ΕΛΑΣ έχει πολύ στιβαρούς προγραμματικούς άξονες που έχουν σχεδιαστεί από πολύ καταρτισμένες ομάδες. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί φέρνει μια νέα κουλτούρα στα πολιτικά πράγματα. Μια κουλτούρα λογοδοσίας και διαφάνειας. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται ως αρχηγός της ΕΛΑΣ με γεμάτες τις αποσκευές του από οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις. Ο τέταρτος λόγος είναι γιατί συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία κομίζουν τη δική τους εμπειρία, φέρνουν τα δικά τους θέματα προς συζήτηση, τη δική τους αντίληψη και το δικό τους όραμα».



Τσίπρας όπως... Σάντσεθ, Σάντερς, Μαμντάνι ή Μπέρναμ;Στο ερώτημα πού κατατάσσεται ο Αλέξης Τσίπρας ανάμεσα σε Πέδρο Σάντσεθ, Μπέρνι Σάντερς, Ζοχράν Μαμντάνι, Άντι Μπέρναμ, η κυρία Κουφονικολάκου απάντησε διπλωματικά.



«Πλέον βρισκόμαστε σε ένα κατώφλι διεθνών προκλήσεων. Το μανιφέστο έκανε λόγο για σύγκλιση των ρευμάτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Βρισκόμαστε σε συνθήκες που έχουμε την επέλαση της κλιματικής αλλαγής, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης», είπε αρχικά.



Και συμπλήρωσε: «Ο Σάντερς είναι μια σταθερή αναφορά για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει κληθεί, έχει μιλήσει σε διάσκεψη του Ινστιτούτου. Ο Σάντσεθ τα καταφέρνει πολύ καλά, χαράσσει μια πολιτική που πολύ μας ενδιαφέρει και ο Μαμντάνι, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, πάλι κομίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς».



«Θα εφαρμόζαμε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου»Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η κυρία Κουφονικολάκου, όπως προαναφέρθηκε, έκανε λόγο ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε περίπτωση που αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώραςθα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου.



«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι σαφή τα πράγματα για εμάς. Εμείς, από το πρώτο λεπτό, έχουμε μιλήσει για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη άσκησης πίεσης ώστε να ανασταλεί η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Και η οικονομική και η εμπορική και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει αυτό το βήμα. Έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, πήγαινε στο Ισραήλ για να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, ώστε να μην εκτεθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο», είπε.



«Είναι άλλο πράγμα το Ισραήλ και άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου», ξεκαθάρισε λίγο αργότερα.

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, όπου απάντησε σε ενδιαφέροντα ερωτήματα και μεταξύ άλλων δήλωσε πως, εάν το κόμμα αναλάμβανε την εξουσία θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.