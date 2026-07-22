Έτσι θα είναι μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα... Είκοσι χρόνια χειμώνας και παγκόσμια πείνα... Δείτε χρόνο με το χρόνο από το έτος μηδέν

Παγκόσμιος λιμός, θανατηφόροι παγετοί, παγκόσμιες απώλειες όζοντος μέχρι και 50%. Αυτά θα ζήσουν οι «τυχεροί», εκείνοι που θα επιζήσουν μετά...

















Τα συμπεράσματα όμως ήταν τραγικά για ολόκληρο τον πλανήτη, όπως γράφει η Daily Mail.



Η χρήση 100 πυρηνικών κεφαλών θα σήμαινε την απελευθέρωση 5 μεγατόνων μαύρου άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με άμεσες θανατηφόρες συνέπειες για τους ανθρώπους.





Οσοι επιζούσαν, θα κινδύνευαν από τη βροχή του μαύρου άνθρακα, ενώ η θερμοκρασία της Γης θα άρχιζε να πέφτει.



Πέρα από τον συνεχιζόμενο χειμώνα, η καταστροφή του όζοντος, σε ποσοστό 20-50% θα έπληττε κυρίως τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα. Η πτώση της θερμοκρασίας και οι θανατηφόροι παγετοί που αυτό θα προκαλούσε θα είχε άμεση συνέπεια και στις καλλιέργειες, δημιουργώντας τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, προκαλώντας πιθανότατα παγκόσμιο λιμό.



Αυτό που ελπίζουν οι ερευνητές, όπως δήλωσαν, είναι ότι αυτό το μοντέλο για τις συνέπειες από πυρηνικό πόλεμο θα ενθαρρύνει τις υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία να συζητήσουν για τον αφοπλισμό. «Η γνώση των συνεπειών που θα έχουν 100 μικρά πυρηνικά όπλα μπορεί να δώσει κίνητρο για την εξάλειψη των 17.000 και πλέον πυρηνικών που υπάρχουν σήμερα», γράφουν στη μελέτη τους οι επιστήμονες.



Τα επακόλουθα ενός πυρηνικού πολέμου, σύμφωνα με την μελέτη



Ετος 0

Πέντε μεγατόνοι μαύρου άνθρακα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, που απορροφούν το φως του ήλιου και αρχίζουν να παγώνουν τον πλανήτη. Η βροχή μαύρου άνθρακα σκοτώνει εκατομμύρια.



Ετος 1

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης πέφτει κατά 1 βαθμό Κελσίου.



Ετος 2

Η περίοδος καλλιέργειας μειώνεται κατά 10-40 ημέρες.



Ετος 5

Η Γη είναι κατά μέσο όρο 1,5 βαθμοί Κελσίου πιο κρύα από ότι σήμερα, πιο κρύα από ότι υπήρξε τα τελευταία 1.000 χρόνια. Η βροχόπτωση μειώνεται κατά 9%, το όζον είναι κατά 25% πιο λεπτό, αυξάνοντας τις ακτίνες UV που φτάνουν στη Γη.



Ετος 10

Το όζον επανέρχεται οριακά, σε επίπεδα 8% κάτω από τα σημερινά.



Ετος 20

Ο πλανήτης γίνεται ελαφρά πιο θερμός, κατά 0.5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τη σημερινή θερμοκρασία.



Ετος 26

Η βροχή αυξάνεται, φτάνει στο 4,5% κάτω από τα σημερινά επίπεδα.











Ερευνητές αποφάσισαν να μελετήσουν ποιες θα ήταν οι συνέπειες ενός σχετικά μικρής έκτασης πυρηνικού πολέμου. Αυτό που ελπίζουν είναι ότι τα συμπεράσματά τους θα αποτρέψουν τη χρήση αυτού του τύπου των όπλων σε περίπτωση εχθροπραξιών μεταξύ κρατών.Οι ερευνητές που έχουν βάση στο Κολοράντο χρησιμοποίησαν κλιματικά μοντέλα για να προβλέψουν τι θα συνέβαινε στον πλανήτη μετά από την έκρηξη 100 «μικρών» πυρηνικών κεφαλών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα υπήρχε παγκόσμια καταστροφή. Συγκεκριμένα, στη μελέτη τους χρησιμοποίησαν ένα σενάριο περιορισμένης έκτασης πυρηνικού πολέμου ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν.