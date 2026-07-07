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(Live UPD) Έφτασε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ - Τον υποδέχθηκε ο ισλαμιστής Ερντογάν

Ιουλίου 07, 2026

  Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγη ώρα πριν τις 14:00 στην Άγκυρα, για τ...

 



Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγη ώρα πριν τις 14:00 στην Άγκυρα, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

https://x.com/aykiri/status/2074442967658434777

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο Μπεστέπε όπου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ερντογάν, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το δείπνο των ηγετών.

https://x.com/RTErdogan/status/2074452102009483537

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