(Live UPD) Έφτασε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ - Τον υποδέχθηκε ο ισλαμιστής Ερντογάν

Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγη ώρα πριν τις 14:00 στην Άγκυρα, για τ...
Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγη ώρα πριν τις 14:00 στην Άγκυρα, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
https://x.com/aykiri/status/2074442967658434777
Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο Μπεστέπε όπου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ερντογάν, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το δείπνο των ηγετών.
https://x.com/RTErdogan/status/2074452102009483537
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