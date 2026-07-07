(Live UPD) Έφτασε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ - Τον υποδέχθηκε ο ισλαμιστής Ερντογάν

Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγη ώρα πριν τις 14:00 στην Άγκυρα, για τ...

Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγη ώρα πριν τις 14:00 στην Άγκυρα, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο Μπεστέπε όπου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ερντογάν, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το δείπνο των ηγετών.