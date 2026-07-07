Έξω φρενών οι τούρκοι με την παρέμβαση του Νετανιάχου για τα F35... Για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» μιλάει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Σφοδρή επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και την ισραηλινή κυβέρνηση γενικότερα, εξαπολύει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με σημερινή ...

Σφοδρή επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και την ισραηλινή κυβέρνηση γενικότερα, εξαπολύει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με σημερινή ανακοίνωσή του.Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε δηλώσεις στο Fox News βάζοντας «βέτο» για τα F-35 και τους κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία.«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, γιατί κάτι τέτοιο θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, τελικά, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και, πιστεύω, από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε.Η Τουρκία κατηγορεί τώρα το Τελ Αβίβ ότι διεξάγει συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, υποστηρίζοντας ότι πρόσφατοι ισχυρισμοί του αποσκοπούν στην απόσπαση της διεθνούς προσοχής από τον πόλεμο στη Γάζα και τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ.Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσονται σε μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της ‘Αγκυρας.Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι αβάσιμοι ισχυρισμοί, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συγκεκριμένο συντονισμό και χρονοδιάγραμμα, αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης».Προσθέτει ακόμη ότι «ο Νετανιάχου και οι φίλοι του διαστρεβλώνουν σκόπιμα οποιαδήποτε κριτική απευθύνεται σε αυτούς και επιχειρούν να αλλάξουν την ατζέντα μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής εκστρατείας».Η ‘Αγκυρα υποστηρίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν πείθεται πλέον από τις ισραηλινές θέσεις και επαναλαμβάνει τις κατηγορίες της κατά της ισραηλινής κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και την πολιτική της στην περιοχή.Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι επιδιώκει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και καλεί το Ισραήλ να υιοθετήσει διαφορετική πολιτική.Σημειώνεται πως σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ.