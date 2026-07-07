Οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που μεταφέρουν το ρώσικο πετρέλαιο: Ποιες είναι και πόσα κερδίζουν σύμφωνα με έρευνα των Financial Times

Από τις 20 κορυφαίες εταιρείες που έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τις ρωσικές αποστολές από τον Ιούνιο του 2023, οκτώ είναι ελληνικές. Οι άλλες είναι όλες ρωσικές κρατικές ναυτιλιακές εταιρείες, όπως η Sovcomflot και η Rosnefteflot ή θυγατρικές ή εταιρείες-βιτρίνα που συνδέονται με αυτές, με εξαίρεση την εταιρεία διαχείρισης πλοίων Prominent με έδρα το Χονγκ Κονγκ.Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι γνωστοί ως από τους πιο ανεκτικούς στον κίνδυνο στον κλάδο. Η Dynacom συγκαταλέγεται στις πιο ενεργές ναυτιλιακές εταιρείες στο Στενό του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης στον Κόλπο στις 28 Φεβρουαρίου.Σχεδόν το 15% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου μεταφέρθηκε από ελληνικές εταιρείες τον Μάιο, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από τις εταιρείες θαλάσσιας και ενεργειακής ανάλυσης Windward και Vortexa.«Υπάρχουν χρήματα που μπορούν να βγουν εκεί και κανείς άλλος δεν θα μπει και δεν θα βγάλει αυτά τα χρήματα», δήλωσε η αναλύτρια ναυτιλιακών πληροφοριών Michelle Wiese Bockmann, αναφερόμενη σε ελληνικά πλοία που μεταφέρουν ρωσικά φορτία.Οι έμποροι πληρώνουν περίπου 30 έως 40% περισσότερο για τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό αργό σε σύγκριση με πετρέλαιο από χώρες που δεν στοχεύονται από τα δυτικά μέτρα, σύμφωνα με ναυλομεσίτες που γνωρίζουν το εμπόριο.Το ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου της Ρωσίας στην G7 εισήχθη τον Δεκέμβριο του 2022 για να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας, διατηρώντας παράλληλα τη ροή πετρελαίου, ώστε να μην βλάψει την παγκόσμια οικονομία.Οι δυτικοί φορείς εκμετάλλευσης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν μεταφορές ή υπηρεσίες για ρωσικό πετρέλαιο από τότε, αλλά μόνο σε τιμή ίση ή χαμηλότερη από το ανώτατο όριο της G7. Σήμερα το ανώτατο όριο ανέρχεται στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, η επιτήρηση του ανώτατου ορίου ήταν στην καλύτερη περίπτωση ανομοιογενής, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους κυρώσεων και δικηγόρους.Οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να αποδείξουν ότι το φορτίο που μεταφέρουν έχει τιμή κάτω από το ανώτατο όριο, προσκομίζοντας μια έντυπη βεβαίωση.Οι ναυτιλιακές εταιρείες συχνά βασίζονται στον λόγο είτε του ναυλωτή του πλοίου είτε του Ρώσου προμηθευτή, δήλωσε ο Στέφανος Ρουλάκης, δικηγόρος ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.«Θεωρητικά, αυτό λειτουργεί», είπε ο Ρουλάκης. «Αλλά στην πράξη έχουμε δει ότι οι αρχές αναμένουν από τους πλοιοκτήτες να αξιολογήσουν εάν η αναμενόμενη τιμή είναι κάτω από το ανώτατο όριο και εάν ένα μέρος που υπόκειται σε κυρώσεις εμπλέκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού».Σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών, οι ελληνικές και κυπριακές κυβερνήσεις αντιτάχθηκαν σταθερά στο ανώτατο όριο τιμών, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ.Ωστόσο, ορισμένες ελληνικές εταιρείες δεξαμενόπλοιων έχουν αποσυρθεί από το εμπόριο. Οι TMS Tankers (σ.σ. Γιώργος οικονόμου) και Thenamaris (σ.σ. οικογένεια Μαρτίνου) μείωσαν σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου στα τέλη του 2023, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε ναυτιλιακούς φορείς της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για φερόμενη μεταφορά ρωσικών φορτίων πάνω από το ανώτατο όριο τιμών.Η Thenamaris είχε έσοδα τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων από ρωσικές αποστολές, ενώ η TMS Tankers είχε έσοδα τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιουλίου 2023 και διακοπής αργότερα το ίδιο έτος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Financial Times.Αρκετές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποσύρθηκαν επίσης από το ρωσικό εμπόριο μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Rosneft και της Lukoil τον Οκτώβριο του 2025, ανέφεραν δικηγόροι και αναλυτές.Η Dynacom δήλωσε ότι όλες οι κλήσεις της σε ρωσικά λιμάνια ήταν «σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα ισχύοντα και ισχύοντα νομικά πλαίσια και πλαίσια κυρώσεων» και ότι το πλαίσιο ανώτατου ορίου τιμών είχε μειώσει τόσο τα ρωσικά έσοδα όσο και «περιορισμένη πίεση στο παγκόσμιο κόστος ενέργειας».«Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, το κόστος βενζίνης και οι περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις έχουν μετριαστεί λόγω της συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας», πρόσθεσε.Η Olympic Shipping (ίδρυμα Ωνάση) δήλωσε ότι συμμορφώθηκε «με τις κυρώσεις της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, αλλά είναι πολιτική μας να μην σχολιάζουμε μεμονωμένες συναλλαγές».Η Stealth (σ.σ. Χάρης Βαφειάς) δήλωσε ότι όλα τα φορτία που μετέφερε συμμορφώνονταν με τα σχετικά καθεστώτα κυρώσεων και είχαν ελεγχθεί από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.