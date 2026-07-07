Γουστάρει μωαμεθανικό... Χέρι – χέρι ο Ερντογάν με τον Ρούτε στην Άγκυρα...

Δύο ιδιαίτερες φωτογραφίες, στις οποίες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εμφανίζονται χέρι-χέρι, δό...

Δύο ιδιαίτερες φωτογραφίες, στις οποίες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εμφανίζονται χέρι-χέρι, δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον Μαρκ Ρούτε στο Προεδρικό Μέγαρο για μια σειρά συνομιλιών, εν όψει της διήμερης συνόδου της Συμμαχίας που ξεκινά σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ατζέντα της συνόδου, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.Σε συνέντευξη Τύπου πριν από τη Σύνοδο κορυφής, ο Ρούτε τόνισε τον αυξανόμενο ρόλο της Τουρκίας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στη γεωγραφική θέση της χώρας και στην ταχέως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανική της βάση.