Η Μαρίν Λε Πεν κρίθηκε ένοχη: Τρία χρόνια φυλάκιση, το ένα με «βραχιολάκι» αλλά... Μπορεί να είναι υποψήφια πρόεδρος της Γαλλίας

Σε πρόστιμο 100.000 ευρώ, ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και το ένα με βραχιολάκι, καθώς και στέρηση του δ...





Η Μαρίν Λε Πεν καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.Η Μαρίν Λε Πεν, καταδικάστηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου σε 45 μήνες στέρησης εκλογιμότητας, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή, μπορεί καταρχήν να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Ωστόσο, το Εφετείο του Παρισιού της επέβαλε επίσης ποινή ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.Η Μαρίν Λε Πεν αναμένεται να τοποθετηθεί για την απόφαση στο δελτίο ειδήσεων των 20:00 του TF1.