Kύπρος 1974... Σαν σήμερα 3 μέρες πριν την εισβολή ο Μούσκος συναντά κρυφά τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ετζεβίτ στο Λονδίνο...!!!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΥΣΚΟ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ... Αφού γλίτωσε από την Εθνοφρουρά και την Ε...

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΥΣΚΟ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ...

















Αφού γλίτωσε από την Εθνοφρουρά και την ΕΟΚΑ Β' που τον κυνηγάγανε και μετά την διάσωση του από την εισβολή στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Μακάριος που έχει εγκαταλείψει την Κύπρο συναντιέται μυστικά στο Λονδίνο με τον τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετσεβίτ... Αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Νέα Υόρκη, απ' όπου μιλώντας από το βήμα του ΟΗΕ προσκάλεσε του τούρκους να επέμβουν στην Κύπρο...



