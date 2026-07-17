Μέγας Αλέξανδρος: Πρόταση από το Ουζμπεκιστάν στην Ελλάδα για κοινή ταινία και έκθεση με θέμα τον Μακεδόνα στρατηλάτη

Τη συνδιοργάνωση έκθεσης αφιερωμένης στον Μέγα Αλέξανδρο καθώς και τη συμπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με θέμα τον Μακεδόνα στρατηλάτ...



Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε τη Σαμαρκάνδη, που ιδρύθηκε περί το 700 π.X. και ήταν η πρωτεύουσα της Σογδιανής, που αποτελούσε τότε σατραπεία της Περσίας των Αχαιμενιδών, το 329 π.X. Ο Μακεδόνας στρατηλάτης, περπατώντας στους δρόμους της πόλης που μόλις είχε εκπορθήσει λέγεται ότι αναφώνησε εκστασιασμένος: «Οτιδήποτε είχα ακούσει για τη Μαρακάνδα ( Σαμαρκάνδη ) είναι τελικά αλήθεια, με εξαίρεση το γεγονός, ότι τελικά είναι πιο όμορφη απ’ ό,τι την είχα φανταστεί». Διαπίστωσε ότι η Σαμαρκάνδη μπορούσε να μετατραπεί σε εμπορικό κόμβο μεταξύ Μεσογείου και Κίνας και αυτό έπραξε. Σχεδίασε τις πρώτες συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ασίας. Η συνέχεια αυτού είναι η δημιουργία των περίφημων «Δρόμων του Μεταξιού».



Το 327 π.χ. Μέγας Αλέξανδρος στη Σαμακάνδη παντρεύεται τη Ρωξάνη, μία πανέμορφη κοπέλα από την Σογδιανή, η οποία γέννησε τον μόνο νόμιμο διάδοχο της αυτοκρατορίας Στο Μουσείο της πόλης υπάρχει πτέρυγα που αποδεικνύει το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Σαμαρκάνδη.



Πολιτιστικές συνεργασίες



Η συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών αλλά και την κοινή βούληση για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα του Πολιτισμού.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις διαχρονικές σχέσεις του ελληνικού κόσμου με την Κεντρική Ασία και στη συμβολή των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, στους τομείς της προστασίας, της συντήρησης, της αποκατάστασης, της τεκμηρίωσης και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ μουσείων, με την ανταλλαγή εκθέσεων και κοινών θεματικών δράσεων. Από ελληνικής πλευράς αναφέρθηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, ενώ από ουζμπεκικής το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Κρατικό Μουσείο Ιστορίας. Ως πεδία κοινού ενδιαφέροντος αναδείχθηκαν η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κεντρική Ασία και η διάδοση της ελληνικής τέχνης πέραν της Μεσογείου.



ΚλείσιμοΠαράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα και στις ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού, μέσω της δημιουργίας εικονικών εκθέσεων και ψηφιακών αρχείων σε δίγλωσση ή πολύγλωσση μορφή. Εξετάστηκε και η διοργάνωση αμοιβαίων πολιτιστικών δράσεων, όπως Ελληνική Πολιτιστική Εβδομάδα στο Ουζμπεκιστάν και Ουζμπεκική Πολιτιστική Εβδομάδα στην Ελλάδα, με στόχο την προβολή της παραδοσιακής μουσικής, της γαστρονομίας, της λαϊκής τέχνης, της λογοτεχνίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.



Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αμοιβαία υποστήριξη των υποψηφιοτήτων Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO κατά την περίοδο 2027-2031, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.



Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, υπεγράφη Πρόγραμμα Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης και του Πολιτισμού για την περίοδο 2026-2028. Στον τομέα του πολιτισμού προβλέπονται κοινές δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανταλλαγές αρχαιολόγων, ειδικών στη συντήρηση και την αποκατάσταση, καθώς και εθνογράφων, διοργάνωση εκθέσεων τέχνης και εθνογραφίας, συνεργασία στον κινηματογράφο και στα οπτικοακουστικά έργα, ενίσχυση των επαφών μεταξύ λογοτεχνικών και εκδοτικών φορέων, καθώς και συνεργασία στους τομείς της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, της λαογραφίας, των εικαστικών τεχνών και των πολιτιστικών διαδρομών.



