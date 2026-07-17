Έτσι έφτυσαν Ελλάδα και Ορθοδοξία...! Κρεμλίνο 17/7/2020: «Η ΑγίαΣοφία δεν επηρεάζει τις ρωσοτουρκικές σχέσεις... Οι τουρίστες μας θα μπαίνουν χωρίς εισιτήριο»...!!!

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΑΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΣΤΟ STOXOS.GR ΚΑΙ ΘΥΜΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΔΕΣ" ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΒΡΑΚΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΕΧΘΡΟ...
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΑΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΣΤΟ STOXOS.GR ΚΑΙ ΘΥΜΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΔΕΣ" ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΒΡΑΚΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΣΛΑΒΟΥ... ΗΤΑΝ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020!
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΝ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΗΛΛΙΘΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΡΦΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ...!!!
''Την ελπίδα πως η Τουρκία θα λάβει υπόψη της το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO'', εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Αναφερθείς στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε ότι δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.
''Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Έχουμε μια επίσημη κρατική θέση, δηλαδή ότι αυτή είναι η εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας» δήλωσε αρχικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
''Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι σε οποιαδήποτε απόφαση, οι Τούρκοι εταίροι μας θα λάβουν υπόψη το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ότι έχει ιερή σημασία για πολλούς Χριστιανούς, για τους Ορθόδοξους στον κόσμο» πρόσθεσε ο Πεσκόφ, σε συνέντευξή του στο Avtoradio.''
''Μπορώ να πω μάλιστα πως τα εισιτήρια για την Αγία Σοφία ήταν ιδιαίτερα ακριβά. Πλέον δεν θα υπάρχουν εισιτήρια και οι είσοδοι θα είναι δωρεάν. Από αυτή τη σκοπιά οι τουρίστες μας θα βγουν κερδισμένοι...''
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΝ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΗΛΛΙΘΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΡΦΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ...!!!
''Την ελπίδα πως η Τουρκία θα λάβει υπόψη της το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO'', εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ.
''Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Έχουμε μια επίσημη κρατική θέση, δηλαδή ότι αυτή είναι η εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας» δήλωσε αρχικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
''Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι σε οποιαδήποτε απόφαση, οι Τούρκοι εταίροι μας θα λάβουν υπόψη το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ότι έχει ιερή σημασία για πολλούς Χριστιανούς, για τους Ορθόδοξους στον κόσμο» πρόσθεσε ο Πεσκόφ, σε συνέντευξή του στο Avtoradio.''
''Μπορώ να πω μάλιστα πως τα εισιτήρια για την Αγία Σοφία ήταν ιδιαίτερα ακριβά. Πλέον δεν θα υπάρχουν εισιτήρια και οι είσοδοι θα είναι δωρεάν. Από αυτή τη σκοπιά οι τουρίστες μας θα βγουν κερδισμένοι...''
ΑΥΤΑ ΜΟΛΙΣ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΤΗ ΜΝΗΜΗ Ή ΜΑΚΡΥΑ ΤΣΕΠΗ ΓΕΜΑΤΗ ΡΟΥΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ!
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