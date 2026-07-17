«Είμαστε υπό διωγμό»... Επείγουσα έκκληση των Ορθοδόξων της Συρίας προς τον Έλληνα Πρέσβη της Δαμασκού!

Η ελληνική πόλη της Λεβαντίνης, Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, απειλείται από τις ισλαμοφασιστικές ορδές των δυνάμεων του Αλ Σάαρα που μόνο χρήματα ...

Η ελληνική πόλη της Λεβαντίνης, Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, απειλείται από τις ισλαμοφασιστικές ορδές των δυνάμεων του Αλ Σάαρα που μόνο χρήματα να ζητούν από την Ευρωπαική ΈνωσηΕπείγουσα έκκληση των Ορθοδόξων προς τον Έλληνα Πρέσβη στη Δαμασκό, αναφέρει σχετική ανάρτηση σε κοινωνικό δίκτυο.Για άλλη μια φορά, η ελληνική πόλη της Λεβαντίνης, Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, απειλείται. Αφού ομάδες από κοντινές περιοχές φέρονται να εισήλθαν στην πόλη και παρενόχλησαν τους κατοίκους, οι ντόπιοι τους έδιωξαν σε αυτοάμυνα. Τώρα, διατυπώνονται νέες απειλές για επιστροφή με όπλα.Καλούμε την Ελληνική Πρεσβεία στη Δαμασκό και την ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να παρέμβουν διπλωματικά για να βοηθήσουν στην πρόληψη της βίας εναντίον μιας από τις ιστορικές ελληνορθόδοξες κοινότητες της Συρίας.Για άλλη μια φορά, η Αλ-Σουκαϊλαμπίγια βρίσκεται αντιμέτωπη με κίνδυνο. Ο κόσμος δεν πρέπει να περιμένει μια άλλη τραγωδία για να δώσει προσοχή.Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση στην Αλ-Σουκαϊλαμπίγια (Al-Suqaylabiyah), μια από τις πιο ιστορικές ελληνορθόδοξες κοινότητες στη Συρία, παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη και χρήζει προσεκτικής παρακολούθησης από τη διεθνή κοινότητα και τους αρμόδιους διπλωματικούς φορείς.Η Ελλάδα διατηρεί διπλωματική παρουσία στη Δαμασκό για τη διευκόλυνση των επαφών και την προστασία των ελληνικών συμφερόντων. Οι ελληνικές αρχές αξιολογούν συνεχώς τις συνθήκες ασφαλείας για την κοινότητα των Ελλήνων και των ορθοδόξων στην περιοχή.Οι χριστιανικοί πληθυσμοί στην περιοχή της Λεβαντίνης (Μέση Ανατολή) αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Η παρουσία τους έχει μειωθεί σημαντικά σε βάθος χρόνου λόγω ιστορικών συγκρούσεων, πολέμων και μεταναστευτικών κυμάτων, επηρεαζόμενοι κατά περιόδους από εξτρεμιστικές ομάδες και αλλαγές στην εξουσία.Οι κοινότητες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τον μακροχρόνιο εμφύλιο και τη δράση εξτρεμιστικών ομάδων, με ιστορικά κέντρα όπως το Χαλέπι να βλέπουν τον χριστιανικό πληθυσμό τους να μειώνεται κατακόρυφα.Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα (πρώην Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι), έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής και ανησυχίας παγκοσμίως για τη βία και τις διώξεις που υφίστανται οι χριστιανικοί πληθυσμοί στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Παρά τις επίσημες διακηρύξεις του για προστασία των μειονοτήτων και θρησκευτική ανεκτικότητα, οι χριστιανοί της χώρας συνεχίζουν να βιώνουν συνθήκες τρόμου, αιματηρών επιθέσεων και θρησκευτικής βίας.Στις αρχές του 200u αιώνα, οι Χριστιανοί αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό (έως και 26%) του πληθυσμού της περιοχής, ενώ σήμερα υπολογίζεται ότι έχει πέσει κάτω από το 10%.Πόλεμοι (όπως στη Συρία και το Ιράκ) και η άνοδος ισλαμιστικών οργανώσεων (όπως το ISIS τα προηγούμενα χρόνια) έχουν οδηγήσει σε διωγμούς, βίαιη εκδίωξη και φυγή μεγάλου μέρους των χριστιανικών κοινοτήτων.