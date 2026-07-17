«Εμείς θα γεφυρώσουμε τον Έβρο Ποταμό...» ΑΣΔΙΘ: Κάθε κώλυμα, μία ακόμη αποστολή

Του Ηλία Προύφα Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΑΣΔΙΘ, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αποδέσμευσε ο Εκ...

Του Ηλία ΠρούφαΈνα εντυπωσιακό βίντεο από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΑΣΔΙΘ, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αποδέσμευσε ο Εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Συνταγματάρχης Παναγιώτης Καράμπελας.Στα εντυπωσιακά πλάνα καταγράφεται η διάβαση υδάτινου κωλύματος σε απόλυτα ρεαλιστικές συνθήκες, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων του Στρατού Ξηράς.Η απαιτητική δραστηριότητα αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τον άρτιο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση μιας αποστολής.Η διάβαση ενός υδάτινου κωλύματος αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη επιχείρηση, καθώς απαιτεί ταχύτητα, ακρίβεια, συνεργασία διαφορετικών τμημάτων και απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.Μέσα από τη συνεχή και ρεαλιστική εκπαίδευση, οι σχηματισμοί του Στρατού Ξηράς διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή τους ικανότητα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το μήνυμα:«Κάθε κώλυμα, μία ακόμη αποστολή».Το βίντεο του ΓΕΣ αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την αποφασιστικότητα, τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητα του προσωπικού της ΑΣΔΙΘ να επιχειρεί κάτω από απαιτητικές συνθήκες.