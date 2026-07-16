Η Ελληνική Ακτοφυλακή αποκτά HALE UAV – «δορυφόρο» και τεράστιες δυνατότητες!

MEA σταθερής πτέρυγας μεγάλου υψομέτρου – μακράς αυτονομίας (HALE) για την Ελληνική Ακτοφυλακή – Ανοικτό Τεχνικό Διάλογο μη δεσμευτικής ...
MEA σταθερής πτέρυγας μεγάλου υψομέτρου – μακράς αυτονομίας (HALE) για την Ελληνική Ακτοφυλακή – Ανοικτό Τεχνικό Διάλογο μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας «ενός (01) μη στελεχωμένου αεροσκάφους τύπου High Altitude Long Endurance (HALE) σταθερής πτέρυγας» προκήρυξε το Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) επ’ ωφελεία της Ελληνικής Ακτοφυλακής-Λιμενικό Σώμα (ΕΛΑΚΤ-ΛΣ).
Του ΚΑΥΣΙΜΑΡΧΗ
Η υλοποίηση της προμήθειας θα επαυξήσει δραματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες επιτήρησης και μάλιστα επί μεγάλα χρονικά διαστήματα της ΕΛΑΚΤ-ΛΣ, σε όλη την περιοχή ενδιαφέροντος (Ιόνιο, Αιγαίο, Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο), με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εκτέλεση των αποστολών της αλλά και την υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σημειώνεται, ότι οι πλατφόρμες ψευδοδορυφόρου Υψηλού Υψομέτρου (HAPS), αναλόγως του εξοπλισμού αποστολής που φέρουν, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς. Στη συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση (ISR: Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) με τη συνεχή επιτήρηση συνόρων, θαλάσσιων περιοχών, κρίσιμων υποδομών και περιοχών ενδιαφέροντος με ηλεκτροοπτικούς, υπέρυθρους ή ραντάρ αισθητήρες. Στην έγκαιρη προειδοποίηση για πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες φυσικές ή τεχνητές καταστροφές.
Στην περιβαλλοντική παρακολούθηση με τη μέτρηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων, την παρακολούθηση κλιματικών μεταβολών, της ποιότητας αέρα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στη χαρτογράφηση και τηλεπισκόπηση με τη λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης για τον αγροτικό τομέα, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (4G/5G/6G), πρόσβασης στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές, τη δημιουργία προσωρινών δικτύων επικοινωνίας για την αντιμετώπιση καταστροφών και την αποκατάσταση δικτύων μετά από φυσικές καταστροφές.
Στην υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων με την παροχή επίγνωσης τακτικής κατάστασης, την αναμετάδοση επικοινωνιών, την ηλεκτρονική επιτήρηση και υποστήριξη των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση, ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση παρέχεται από την ειδική δράση «Εξοπλισμός για την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής» του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για την Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, ο δε χρόνος παράδοσης έχει οριστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
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