Εισοδισμός άνευ προηγουμένου... Τούρκος αγοράζει την ιστορική ομάδα της Παναχαϊκής!

«Με απόλυτο σεβασμό στην Ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπεγράφη σ...





Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ιστορικής Παναχαϊκής που έπεσε σε τουρκικά χέρια...



Ο Τούρκος επιχειρηματίας που έχει εμπλακεί στην Παναχαϊκή είναι λοιπόν ο Οζγκιούρ Ισιτάν Γκιούν. Η είσοδός του στην ομάδα της Πάτρας γίνεται μέσω της εταιρείας Southwest.



Ταυτόχρονα ο Πέτρος Κωστόπουλος που αναμένεται να εμπλακεί στην Παναχαϊκή είναι ένας έμπειρος τεχνικός διευθυντής και team manager, ο οποίος εργάζεται εδώ και χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο παρελθόν έχει περάσει με επιτυχία από αντίστοιχα διοικητικά πόστα σε άλλες γνωστές ελληνικές ομάδες, όπως ο Πανιώνιος, η Κηφισιά, ο Αιολικός και ο Ηλυσιακός.

«Με απόλυτο σεβασμό στην Ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπεγράφη σήμερα η ομόφωνη και οριστική συμφωνία ανάληψης του Management διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος από ομάδα επενδυτών υπό την Εταιρεία «Southwest Holding», που έχει επικεφαλής τον Isitan Gun...»