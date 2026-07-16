Τι άλλο θα ήταν; 26χρονος κι ακόμα φοιτητής του «γνωστού χώρου» ο κλειδοκράτορας της Θεσσαλονίκης!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη...

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου και είχε ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της.Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ατόμου, φθάνοντας έτσι τις τέσσερις για τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά σπιτιών τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους δύο φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.Κατά τις ίδιες πηγές, είναι φοιτητής στο ΑΠΘ, άτομο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, και είναι αυτός που υπέδειξε ο τρίτος προφυλακισμένος και ιδιοκτήτης του σπιτιού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο του άνδρα και της γυναίκας που πυροδότησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό