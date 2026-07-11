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Γκας Μπιλιράκης σε Γεωργιάδη για τα F-35 στην Τουρκία: «Δεν πρόκειται να συμβεί… Μίλησα με τον Χέγκσεθ και τον Ρούμπιο»

Ιουλίου 11, 2026

   Εμείς σας το έχουμε πει εδώ και μέρες ( ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ) κι ας τα βλέπουν πάλι ΟΙ ΙΔΙΟΙ να προσγειώνονται στην Άγκυρα όπως τα έβλεπαν και δέκα...

  


Εμείς σας το έχουμε πει εδώ και μέρες (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) κι ας τα βλέπουν πάλι ΟΙ ΙΔΙΟΙ να προσγειώνονται στην Άγκυρα όπως τα έβλεπαν και δέκα χρόνια πριν!

Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται να συμβεί» η πώληση των αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Απαντώντας σε έκκληση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στην Κάλυμνο, ο κ. Μπιλιράκης ανέφερε ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα τόσο με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο χαρακτηρίζει προσωπικό του φίλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τού έχει μεταφέρει ότι δεν επιθυμεί να δει την Τουρκία να αποκτά τα F-35.

«Φαίνεται ότι θα το αποτρέψουμε», καταλήγει ο ομογενής βουλευτής στο σχετικό απόσπασμα που δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον Γκας Μπιλιράκη και υπογράμμισε με νόημα πως η Ελλάδα «είναι τα σύνορα της Ευρώπης και της Δύσης εδώ σε αυτή την περιοχή του κόσμου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».



Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έθεσε το ζήτημα της πιθανής προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κάλυμνο, ζητώντας από μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ να συμβάλει ώστε να μην προχωρήσει μια τέτοια εξέλιξη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο των εγκαινίων του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλύμνου.

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου «Βουβάλειο» στην Κάλυμνο, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και αντιπροσωπείας Αμερικανών βουλευτών.

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