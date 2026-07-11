ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ... Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος!

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονο...



Οι δύο ένστολοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και επέμειναν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.



Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν, δε το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα» φέρονται να ισχυρίστηκαν.



«Οι βολές ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει, ώστε να τον ακινητοποιήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του, με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος» φέρονται να ανέφεραν.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, κατά την διάρκεια καταδίωξης, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης