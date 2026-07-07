Μόνο ζωγραφιστά και ΜΟΝΟ έτσι θα δούν τα F35 η τουρκία και ο Ερντογάν! Ούτε κινητήρες για τα ΚΑΑΝ θα πάρουν...

Θα το σκεφτούμε για τα F35 είπε ο Τράμπ στον Ερντογάν... Μας το έχετε υποσχεθεί, είπε ο Ερντογάν στον Τραμπ και τα πανηγύρια στην τουρκί...





Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο και την Βουλή των αντιπροσώπων. Ούτε μόνο οι αντιδράσεις της ελληνικής ομογένειας, της Αρμενικής ομογένειας και της εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ. Δεν είναι ούτε μόνο οι οργισμένες αντιδράσεις του Ισραήλ...





Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά είναι κυρίως η ίδια η τουρκία που έχει αλλάξει στρατόπεδο εδώ και χρόνια κι ας ματαιοδοξεί ο Τραμπ πως με κούφιες υποσχέσεις που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει θα την κρατήσει κοντά στην δυτική συμμαχία λίγο ακόμη... μέχρι τουλάχιστον που δεν θα είναι Πρόεδρος για να μην γίνει πιο καυτερή η πατάτα στα χέρια του.





Μιλάμε για τον ίδιο Πρόεδρος που πριν λίγες μέρες ομολογούσε ότι η τουρκία ήταν έτοιμη να μπεί στονπόλεμο υπέρ του Ιραν...





Η τουρκία δεν θα πάρει ούτε κινητήρες για τα ΚΑΑΝ όπως δεν παίρνει ανταλλακτικά για τα f16 εδώ και χρόνια. Τα ίδια χρόνια που ο Πρόεδρος της γενίτσαρος αλλά ισλαμιστής Ερντογάν χαριεντιζόταν και πανηγύριζε μαζί με τον αρχηγό της Χαμάς τον Χανίγια που ξεπάστρεψαν οι Ισραηλινοί και τηλεφωνιόταν καθημερινά με τον Πούτιν και τον Χαμενεϊ...





Ούτε φυσικά θα δούν F35 η τουρκία και ο Ερντογάν, παρά μόνο ζωγραφιστά. Και σας το λέμε εμείς που σας λέγαμε το ίδιο ακριβώς ρπιν 10 χρόνια, όταν η τουρκία δεν είχε ακόμη αποβληθεί από το πρόγραμμα των F35, τότε που άλλοι τα έβλεπαν ήδη να πρεοσγειώνοτναι στα τουρκικά αεροδρόμια...





«ΣΤΟΧΟΣ»

Θα το σκεφτούμε για τα F35 είπε ο Τράμπ στον Ερντογάν... Μας το έχετε υποσχεθεί, είπε ο Ερντογάν στον Τραμπ και τα πανηγύρια στην τουρκία κάπου εδώ έλαβαν τέλος!