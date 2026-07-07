Διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Αττική την Τετάρτη για την ορκωμοσία των νέων Σμηνιών και Λοχιών της ΣΜΥΑ

Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας ...



Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διελεύσεις εντάσσονται στις προγραμματισμένες δραστηριότητες της τελετής και θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 10:00.



Οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από περιοχές της Αττικής κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.



Η δραστηριότητα συνδέεται αποκλειστικά με την προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς της ΣΜΥΑ.

Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).