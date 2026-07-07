Διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Αττική την Τετάρτη για την ορκωμοσία των νέων Σμηνιών και Λοχιών της ΣΜΥΑ

Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας ...
Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).
Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διελεύσεις εντάσσονται στις προγραμματισμένες δραστηριότητες της τελετής και θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 10:00.
Οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από περιοχές της Αττικής κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Η δραστηριότητα συνδέεται αποκλειστικά με την προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς της ΣΜΥΑ.
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