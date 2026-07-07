Τραμπ: Πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις στην Τουρκία για τα F-35 - Ερντογάν: Έχουμε υπόσχεση από τις ΗΠΑ για 5 αεροσκάφη

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν και στην άρση των κυρώσεων CAATSA προς τις ΗΠΑ, που είναι καθοριστικές για το ζήτημα των F-35...

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν και στην άρση των κυρώσεων CAATSA προς τις ΗΠΑ, που είναι καθοριστικές για το ζήτημα των F-35- Την απογοήτευσή του για τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ με τον πόλεμο στο Ιράν, εξέφρασε εκ νέου ο Τραμπ, ενώ αποθέωσε την «πιστή Τουρκία»«Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει; Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις. Ο νέος ηγέτης της Συρίας κατάφερε επίσης να επαναφέρει τη χώρα του σε τροχιά ανάκαμψης μέσα σε ένα χρόνο. Ήμουν ένας από αυτούς που τον ενέκριναν, μαζί με τον πρόεδρο. Κατάφερε να τα βάλει όλα σε τάξη, δεν είναι εύκολη δουλειά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων CAATSA που δεν επιτρέπουν και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35